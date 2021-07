Trio Corlegna in der Epiphaniaskirche

Kammermusik vom Feinsten in ungewöhnlicher Besetzung mit Werken von Bach und Beethoven kombiniert mit bewegenden Melodien aus dem Bereich der Filmmusik und einem musikalischen „Sahnehäubchen“ von Jacques Leclair bringt das Trio Corlegna (Beate Hofmann,Oboe; Laura Kettenring, Klarinette; Sebastian Raffelsberger, Englischhorn) am 31. Juli um 19 Uhr in der Epiphaniaskirche im Rahmen des dortigen Sommerfestivals zum Klingen. Die Besucher können sich von der Farbenpracht und Klangbalance der drei Holzblasinstrumente Oboe, Klarinette und Englischhorn verzaubern lassen, die zu diesem „Ohrenschmaus“ einladen. aph

