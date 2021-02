Er konnte über sich selbst lachen und sich zum Narren machen, ulkig sein und gelungen Frauenrollen persiflieren, ohne ins Schlüpfrige abzugleiten: Norbert Pauli. Doch nun ist der Ehrenvorsitzende des Feudenheimer „Lallehaag“ gestorben. Seit 1991 war der MVV-Mitarbeiter aktives Mitglied, zählte 1994 beim Männerballett „Suleiman“ und ab 1999 beim Showteam nicht nur zu den Gründungsmitgliedern, sondern mit seinen komischen wie rasanten Auftritten zu den Stützen der Programme. Aber er trat nicht nur auf, ob in der Gruppe oder auch solo und als Duo in der Bütt. Über viele Jahre war er verantwortlich für wirtschaftliche Angelegenheiten im Verein sowie für den Auf- und Abbau – er musste also auch dann arbeiten, wenn andere feierten oder längst nach Hause gingen. Zudem führte er über Jahre Regie bei Veranstaltungen. 2007 wurde er zum zweiten Vorsitzenden gewählt, ehe er 2009 für vier Jahre die Führung des „Lallehaag“ übernahm. Danach ernannten ihn die Mitglieder voller Dankbarkeit zum Ehrenvorsitzenden, denn alle Auszeichnungen bis zum „Goldenen Vlies“ hatte er bereits. Bis die Krankheit ihn ereilte, war er mit Rat und Tat dabei. pwr (Bild: prosswitz)