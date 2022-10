„Teutonia-Bande“ hat zugeschlagen

„Die is jo ganz struwwelisch“, regte sich Karsten Schüßler, Mitglied des Vorstands von Kerweverein wie auch „Lallehaag“ auf – aber nur ein bisschen. Denn bis auf etwas zerzauste Haare hat die Feudenheimer Kerweschlumpl ihre Entführung gut überstanden. Vor ein paar Jahren war es anders, da schnappten sich Jugendliche die symbolträchtige Puppe am Rathaus, und als sie zurückkam, war sie beschädigt. Das wollte die „Teutonia“ verhindern.

Dieter Kern und seine Frau Cornelia mit der Kerweschlumpl. © Michael Ruffler

„Daher haben wir das in die Hand genommen“, so „Teutonia“-Vorsitzender Dieter Kern, denn dass die Symbolfigur entwendet und nur gegen eine „Lösegeldzahlung“ freigegeben wird, gehört stets zur Kerwe dazu. „Wir haben diese Tradition fortgeführt“, so Kern.

Kerwebürgermeisterin Irmi Benz sah das indes etwas anders. Ja, meinte sie, natürlich sei es „jahrhundertealte Tradition“, die Puppe zu entführen. „Aber durch junge Burschen – Ihr seid ja eher in gesetztem Alter“, stichelte sie Richtung Gesangverein. Das konnte sich indes nur auf die „Teutonia-Bande“ beziehen, die sich per Foto – mit unkenntlich gemachten Gesichtern – zu der Tat schuldig bekannt hatte.

Zur Übergabe des „Lösegelds“ bestellte der „Teutonia“-Vorstand die Repräsentanten des Kerwevereins aber bewusst dann an die Bühne, als dort „Cantonia“ auftrat, der zur Bundesgartenschau ins Leben gerufene neue Gemischte Chor des 1862 gegründeten Männergesangvereins. Der vereint Sängerinnen und Sänger aus allen Generationen, hat mit Katharina Linn eine junge Dirigentin und ein erfrischend modernes Repertoire, das er als Vorgeschmack auf ein großes Konzert aller Ensembles des Vereins am 30. Oktober in der Kulturhalle präsentierte.

„Fleißig gespendet“

Ganz traditionell war aber die Forderung, welche die „Teutonia“ erhob – Alkohol. Den habe die „Kerweschlumpl“ während ihrer Entführung in die „Alte Schmiede“ in der Nacht „weggesoffen“, so Dieter Kern. Also schleppte Schüßler einen Kasten Bier und Walter Ampersberger, Vorsitzender des Gewerbevereins, einen Karton voller Sektflaschen zur Bühne. Dann durften Kerwebürgermeisterin Irmi Benz und Angelika Dreher, ihre Begleiterin von der Feudenheimer Frauenfasnacht, die Puppe wieder in ihre Arme schließen. Kerstin Bäumer, die Vorsitzende des Kerwevereins, dankte bei der Gelegenheit Dieter Kern für seine Idee, dass die Vereine sich mit Spenden an der Aktion „Kerwegroschen“ beteiligen. Wie viel Geld bei der Aktion insgesamt zusammenkam, ist noch offen, da auch über das Kerwewochenende viele Sammelbüchsen in den Geschäften standen. „Aber die Leute haben fleißig gespendet“, beobachtete Bäumer.