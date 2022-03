„Teutonia“-Andacht im Internet

Der Feudenheimer Männergesangverein „Teutonia“ hat jetzt auf seiner Internetseite www.gv-teutonia.de eine von Cornelia und Christopher Kern gefertigte Aufzeichnung seine Andacht auf dem Feudenheimer Friedhof zugänglich gemacht. Der Verein wollte sich eigentlich zu einer Gedenkstunde für die während der Corona-Pandemie verstorbenen Mitglieder treffen, weil er den Sängern wegen der Auflagen zum Infektionsschutz nicht auf die übliche Weise am Grab die letzte Ehre erweisen konnte. Daraus wurde dann aber unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine „bewusst ein Zeichen für Friede und Freiheit“, so „Teutonia“-Vorsitzender Dieter Kern vor etwa 50 Gästen. Bewusst habe man für die Feiern den Platz vor der Trauerhalle gewählt worden, denn hier hängen die Gedenktafeln für die Sänger, die aus den beiden Weltkriegen nicht mehr zurückkamen. Sie hätten „eine mahnende Bedeutung“, so Kern: „Es soll und darf keine dritte Gedenktafel hinzukommen“, warnte er vor einem weiteren Krieg. Pfarrerin Dorothee Löhr las das Gedicht „Kriegslied“ von Matthias Claudius aus dem Jahr 1778 vor, das auch in heutigen Tagen entstanden sein könnte. pwr

