Tafeln erklären die Geschichte

Eine erste Etappe ist geschafft: An 19 historischen Gebäuden in Feudenheim hat der Verein für Ortsgeschichte des Stadtteils Informationstafeln angebracht und darüber jetzt bei einem Rundgang informiert. Das Projekt, maßgeblich vom Bezirksbeirat unterstützt, soll weitergehen. Zudem arbeitet Alois Putzer, der Vorsitzende des Vereins, gerade an einem Buch über das Schicksal der Feudenheimer Juden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Von den meisten Hausbesitzern, bei denen wir anfragen, bekommen wir eine Zusage“, sagt Putzer über das 2019 begonnene Projekt. Teilweise würden sich Eigentümer sogar an den Kosten der Tafeln beteiligen, die Dieter Kern gestaltet hat und die Günter Bonte, der zweite Vorsitzende des Vereins, dann anbringt, hebt Putzer dankbar hervor. Neben dem Bezirksbeirat mit Geldern aus dem Stadtbezirksbudget haben die BBBank und die Wohnungsbaugesellschaft GBG die Informationstafeln ermöglicht.

Gaststätten als Schwerpunkt

Einen Schwerpunkt bilden derzeit ehemalige Gaststätten. „Wir erinnern an viele Wirtschaften, die es nicht mehr gibt, die aber früher eine wichtige Rolle gespielt haben“, so Putzer. Etwa der „Deutsche Michel“ in der Feldstraße, 1903 Gründungsort des Sparvereins und 1971 für immer geschlossen. Gar schon seit 1921 ist das Gasthaus „Zum Kirchberg“ in der gleichnamigen Straße zu, seit dem Zweiten Weltkrieg die „Leopoldshöhe“ in der Höhenstraße, wo sich 1907 der Kraftsportverein gründete. Gleich drei Vereine sind in der „Pfalz“ aus der Taufe gehoben worden – Geflügelzüchterverein, Brieftaubenverein und Harmonika-Club. Seit den 1970er Jahren gibt es aber die „Pfalz“ nicht mehr, während im „Goldenen Adler“, auch Sitz der Raiffeisen-Genossenschaft, bis 2014 der Ausschankbetrieb lief.

„Hier haben sich früher sehr viele Gastwirtschaften konzentriert“, verweist Putzer auf das Gebiet zwischen dem „Badischen Hof“, 1969 geschlossen und vom Architekten Rudi Fritz vor dem Abriß gerettet, sowie dem Rathaus. Sieben Gasthäuser seien hier auf engem Raum gewesen – keines gibt es mehr. Nur die „Wartburg“, ein paar Meter weiter in der Wallstadter Straße, hat sich erhalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eher schnell geht Alois Putzer am Feudenheimer Rathaus vorbei – weil es nicht lange in dieser Funktion gedient hat. 1731 als zweistöckiges barockes Bauernhaus errichtet, wurde es erst im 19. Jahrhundert zum Verwaltungssitz, aber da bestand das selbstständige Dorf Feudenheim nicht mehr lange. 1910 folgte nämlich schon die Eingemeindung.

Viel länger befand sich das Verwaltungszentrum des Ortes an ganz anderer Stelle: in dem Geländedreieck zwischen Hauptstraße und den beiden Ästen der Neckarstraße, „was aber heute kaum noch jemand weiß“, wie Putzer anmerkt. Doch hier, vor dem heutigen Autohaus Bohrmann, lagen das 1654 errichtete reformierte Schulhaus und das 1661 gebaute Rathaus, das bis 1839 genutzt wurde. „Schon vorher war hier eines der ältesten Rathäuser der Region Unterer Neckar“, verweist der Vorsitzende des Vereins für Ortsgeschichte auf eine Urkunde von 1463. Das Rat- und Spielhaus diente einst Sitzungen der Gemeinde wie auch Tanzveranstaltungen, dazu gab es den Keller zur Einlagerung der Naturalabgaben.

Eine ebenso lange Tradition weist die St. Peter- und Paul-Kirche auf, 1496 erstmals urkundlich erwähnt. Teile des Turms stammen noch aus der gotischen Zeit, also dem 15. Jahrhundert. Dagegen wurde die neugotische Johanneskirche erst zwischen 1887 und 1889 erbaut. „Die Evangelische Kirche wollte ursprünglich auf dem Paulusberg bauen, aber dagegen erhoben die Katholiken Einspruch, sonder wäre der evangelische Kirchturm höher gewesen als ihrer“, erzählt Putzer.

Noch keine Tafel ist dort angebracht, wo einst auch ein traditionsreiches Gasthaus stand: Dreikönig, 1686 an der Ecke Haupt-/Talstraße erbaut und lange Landzoll-Station. 1990 bis 1992 wurde hier ein Neubau für die Polizei, zunächst als Revier und nun als nur noch tagsüber besetzter Posten, errichtet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In der Talstraße, besonders an der Gabelung Weiher- und Eichbaumstraße, lebten einst viele Feudenheimer jüdischen Glaubens. Putzer erforscht derzeit ihr Leben, sichtet Akten, gräbt in vielen Archiven, um für das geplante Buch zu recherchieren. „Einige haben es geschafft, rechtzeitig auszuwandern“, berichtet er von den Jahren nach der nationalsozialistischen Machtergreifung. „Aber fast alle, die nach 1935/36 geblieben sind, haben nicht überlebt, nur wenige sind zurückgekommen“, so Putzer, und an deren Schicksal wolle er mit dem Buch erinnern.

Zwei jüdische Friedhöfe

Auch die Verlegung neuer Stolpersteine als kleine Mahnmale für NS-Opfer will der Verein für Ortsgeschichte dann anregen, so Putzer. Einer liegt bereits vor der Hauptstraße 88, ehemals „Bürgerliches Brauhaus“. „Der Braukeller ist heute noch vorhanden“, weiß Putzer, und nach dem Ende der Ära als Brauerei diente das Gebäude als koschere Metzgerei, bis die Familie Reimann 1938 von den Nationalsozialisten gezwungen wurde, ihren Betrieb aufzugeben.

Während die einstige Synagoge in der Neckarstraße von den Nationalsozialisten niedergebrannt wurde, haben aber die beiden jüdischen Friedhöfe in der Scheffelstraße 33 (1858 bis 1900 belegt) und neben dem christlichen Friedhof in der Talstraße (ab 1900 genutzt) die Zeit der Schreckensherrschaft überstanden. Auch hierauf weist der Verein mit Erinnerungstafeln hin.