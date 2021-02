Wann soll man ihm gratulieren? Bei Karlheinz Steiner ist das schwierig. Der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Feudenheim und Unternehmer wird 65 Jahre alt – aber an einem Tag, den es dieses Jahr nicht gibt: dem 29. Februar. Viele Gratulanten werden sich sicher dennoch melden, ist Steiner doch ein Urgestein des Vereinslebens des Vororts.

Geboren auf dem Lindenhof

AdUnit urban-intext1

Zwar wurde Steiner auf dem Lindenhof geboren und hat dort noch die Diesterweg-Grundschule besucht. Dann aber zog er mit seinen Eltern in die Max-Hachenburg-Straße nach Feudenheim. Damals gab es nur zwei Fernsehprogramme, aber im Ort noch zwei Kinos und fünf Tankstellen, erinnerte er sich mal an seine Jugend im Feudenheim und schwärmte von Boxautos sowie dem Karussell bei der Kerwe, einst noch im Kirchfeld.

Karlheinz Steiner, hier beim digitalen Neujahrsempfang, wird 65. © BG

Schnell hat Sport eine große Rolle im Leben von Karlheinz Steiner gespielt, der die Feudenheimer Außenstelle des Lessing-Gymnasiums – Vorläufer des heutigen Feudenheim-Gymnasiums – besuchte. Er spielte ab dem zehnten Lebensjahr Fußball beim ASV, wechselte zur DJK und im Alter von 22 Jahren zur SpVgg Sandhofen. Vom grünen Rasen ging es auf rotbraunen Boden, Steiner begeisterte sich für den Tennissport, fing bei der MTG Blau-Weiß an, schlug in der Altersgruppe 35plus sogar in der Oberliga auf.

Nach Abitur und Bundeswehr wollte Steiner eigentlich studieren, übernahm dann aber doch 1978 die 1952 von seinem Vater gegründete Firma zur Verwertung von Altpapier, Metall und Schrott, die Anfang der 1970er Jahre im Auftrag der Stadt mit der Straßensammlung von Altpapier angefangen hatte. Seither konzentriert er sich auf das Entsorgen von Verpackungsmaterial und Sammeln von Altschuhen, inzwischen ergänzt um Haushaltsauflösung und Aktenvernichtung sowie Altbausanierung.

AdUnit urban-intext2

Auch wenn der Sport und die Mitgliedschaft in Vereinen immer sein Leben bestimmten – in der ersten Reihe stand er nie. Das änderte sich 1997. Klaus Haring, damals Vorsitzender der Bürgergemeinschaft, wollte aus Altersgründen aufhören und erinnerte sich an Steiner. Ihn kannte er bereits seit seiner Jugend beim ASV und überzeugte ihn schließlich, die immerhin 46 Vereine sowie etwa 20 Einzelpersonen zählende Dachorganisation der Feudenheimer Vereine zu übernehmen.

Steiner ist ein zupackender Vorsitzender und sich keineswegs zu schade, beim Aufbau von Festen mitzumachen. Große Reden schwingt er ungern, das überlässt er oft anderen und beschränkt sich auf wichtige Auftritte – etwa beim Neujahrsempfang. Aber er ist erst der achte Vorsitzende seit der Gründung der Dachorganisation – und hat es geschafft, den Generationswechsel einzuleiten und einige jüngere Leute in den Vorstand zu holen.

Wichtige Jubiläen organisiert

AdUnit urban-intext3

In seine Ära fallen 1998 die Einweihung des Rathausplatzes, 2009 die Abschaffung des Bürgerfests, dafür die Einführung des Brunnenfests ebenso wie die Organisation von drei wichtigen Jubiläen, nämlich „25 Jahre Kulturhalle“, „100 Jahre Eingemeindung“ und „1250 Jahre Feudenheim“. Im Corona-Jahr 2020 musste er fast alle Veranstaltungen absagen, aber mit dem einzigen virtuellen Neujahrsempfang Mannheimer Vororte schaffte es die Bürgergemeinschaft unter Vorsitz von Steiner auch, einen innovativen Akzent zu setzen.

AdUnit urban-intext4

„Das kann man alles nur stemmen, wenn man ein Team hinter sich hat,“ meinte Steiner bescheiden, als er 2011 den „Feudenheimer Bürgertaler“ bekam.