Straße wird zum Konzertsaal

Wer erinnert sich nicht an die Bilder aus dem ersten Lockdown, als viele Menschen auf ihren Balkonen standen und sangen, um sich gegenseitig Mut zu machen und für gute Laune zu sorgen? Nach einem Jahr Pandemie ist die Motivation vieler Sängerinnen und Sänger dahin, doch eine Gruppe in der Talstraße in Feudenheim ist immer noch munter dabei. Die Idee für den Balkon-Chor hatten das Ehepaar Niamh O’Mahoney und Michael Graef, die einem Aufruf der beiden Stadtdekane Ralph Hartmann und Karl Jung im März letzten Jahres folgten.

AdUnit urban-intext1

Wechsel mit den Jahreszeiten

„Sie führten damals ein, dass jeden Abend die Kirchenglocken von 18.55 bis 19 Uhr in ganz Mannheim läuten und dass die Menschen der Pandemie etwas entgegenstellen sollten, nämlich das Balkonsingen in der Nachbarschaft“, sagt Michael Graef. „Meine Frau hatte das gelesen und hatte die Idee, dass wir das auch machen sollten.“ Beide bringen Erfahrung im Singen mit, da sie seit Jahren Mitglieder der Melanchthon-Kantorei sind. Wie alle Chorsänger vermissten sie das gemeinsame Singen sehr, daher kam die Balkon-Aktion umso gelegener.

Manche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schauen beim Singen zum Fenster hinaus, andere stehen auf dem Balkon, einige auf der Straße. Für 25 Minuten wird die Straße zum Konzertsaal, die Auswahl der Lieder, die Michael Graef zusammenstellt, wechselt mit den Jahreszeiten. Bis zu 25 Leute nahmen an besonders gut besuchten Tagen an der Aktion teil, an diesem Tag sind es 15 Sängerinnen und Sänger.

Von März bis Juli letzten Jahres sang die Gruppe jeden Tag, ab Herbst nur noch donnerstags und sonntags. Viele Nachbarn kannten sich vorher nur vom Hallo-Sagen, nun ist ein Freundeskreis entstanden. Außerdem nehmen vom Gesangsverein Teutonia vier Sänger teil, von der Melanchthon-Kantorei aus der benachbarten Neckarstadt-Ost ebenfalls. Der jüngste Teilnehmer ist der zweieinhalbjährige Jaron – in Begleitung der Mama.

AdUnit urban-intext2

Manche der Aktiven kommen sogar aus anderen Stadtteilen extra angereist, zum Beispiel Rainer und Britta Pochlatko aus Seckenheim. „Das ist eine tolle Aktion. Letztes Jahr, als es Richtung Herbst ging, organisierte Michael Lichterketten am Haus, das sorgte für eine schöne Stimmung“, sagt Britta Pochlatko begeistert. „Es ist so schön, dass wir uns alle regelmäßig treffen und zusammen singen“, freut sich auch Elisabeth Dehmer-Müller, die vom Balkon gegenüber bei dem Konzert mitsingt.

Zum Repertoire gehören Lieder wie „Der Mai ist gekommen“, „Kumba yah My Lord“, und von „Heute hier, morgen dort“ haben O’Mahoney und Graef sogar eine Lockdown-Variante gedichtet. „Denn ich sing’ vom Balkon“, lautet die erste Zeile. Und aus Anlass des eigentlichen Beethoven-Jahres 2020, das ja wegen Corona komplett ins Wasser fiel, singt der Chor auch noch in diesem Jahr „Freude schöner Götterfunken“.

AdUnit urban-intext3

Hoffest für alle geplant

Manche Leute, die gerade vorbeikommen, bleiben stehen, um zuzuhören oder mitzusingen. „Ein Mann holte sich jeden Sonntag gegen 19 Uhr eine Pizza vom Restaurant Da Michele, immer dann, wenn wir am Singen waren. Es gefiel ihm so gut, dass er uns irgendwann zwei Flaschen Rotwein schenkte“, sagt Niamh O’Mahoney.

AdUnit urban-intext4

Wenn die Pandemie vorbei ist, soll ein großes Hoffest stattfinden, bei dem dann sicher so manches Fläschchen geöffnet wird, um auf die neu gewonnenen Freunde anzustoßen.