Starke Frauen nicht vergessen

Sie standen im Schatten der Männer, aber sollen nicht vergessen werden: Auf solche Frauen im Stadtteil hat nun die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt bei einem „Pilgerinnenweg“ genannten Rundgang über den Feudenheimer Friedhof aufmerksam gemacht. „Sie blieben oft im Hintergrund, obwohl ohne sie nichts gelaufen wäre“, so die kfd-Vorsitzende Marianne Rohde.

Für die erste Station hatte sie eine ganz besondere Referentin gewonnen: Maria Huber, pensionierte Leiterin des Standesamtes Mannheim. 1987 war sie als Gemeindesekretärin (heute Bürgerdienst) nach Feudenheim gekommen – als erste Frau überhaupt in dieser Position in Mannheim. Und sie musste, wie sie rückblickend gestand, anfangs mit gewaltigen Vorbehalten kämpfen.

Aufopferungsvolle Schwestern

Enorm geholfen habe ihr ihre engste Mitarbeiterin auf dem Rathaus Feudenheim, Antonie Weinlein. „Ich war so jung, ich hätte ihre Tochter sein können, doch sie hat es mich nie spüren lassen“, so Maria Huber dankbar. Die 2015 verstorbene Antonie Weinlein, von allen nur „Toni“ genannt, war seit 1973 im Rathaus tätig und eine Institution. „Bekannt wie ein bunter Hund, eine super Sachbearbeiterin, sie gehörte zum Inventar“, so Maria Huber. Und nicht nur das: Seit den 1970er Jahren war sie ehrenamtlich für die Bürgergemeinschaft Feudenheim tätig, bis zu ihrem Tod führte sie die Geschäfte der Kulturhalle. „Ihr Andenken gilt es zu bewahren“, sagte Huber und legte – nach jüdischer Tradition – als Zeichen für den Besuch einen Stein auf das Grab.

Die nötigen Steine für diese Geste schleppte Marianne Rohde mit, und so lagen nach dem Rundgang auf vielen Gräbern Steine. Eine der Frauenbiografien hatte sie sich selbst vorgenommen: die von Elisabeth Bieneck-Roos, die als „Industriemalerin“ und für die Darstellung von Industriedenkmälern und Baustellen bekanntgewordene Feudenheimer Künstlerin. „Eine bewundernswerte, unglaubliche Frau“, charakterisierte Rohde Elisabeth Bieneck-Roos.

Bewundernswert und unglaublich – das traf aber auch auf viele weitere Frauen zu. Kein Grab, jedoch ein steinernes Denkmal auf dem vom Verein für Ortsgeschichte angelegten Erinnerungsfeld gibt es indes für die Niederbronner Schwestern. Seit 1891, so hatte Angelika Dreher recherchiert, arbeiteten sie aufopferungsvoll in Feudenheim zunächst in der ambulanten Krankenpflege, dann unterhielten sie ab 1892 auch eine Nähschule und schließlich 1900 bis 1980 den Kindergarten, wodurch sie viele Generationen von Feudenheimern prägten.

„Männer haben komisch geguckt“

„Eine großartige Frau, das ganze Leben lang abenteuerlustig“ – so beschrieb Lada Ike die Ur-Feudenheimerin Else Kocher. 1930 war sie immerhin die erste Frau in Baden, die den Flugschein gemacht hatte. „Die Männer haben ganz komisch geguckt“, so Lada Ike, doch Kocher schaffte es, erste deutsche Meisterin im Geschicklichkeitsflug zu werden. Claudia Zabel ließ den Lebensweg der Komponistin und Pianistin Helma Autenrieth Revue passieren, Elvira Jakobi rief das Wirken von Lydia Grabenkamp in Erinnerung, die lange für den „Feudenheimer Anzeiger“ schrieb: „Eine sehr spezielle Frau, aber mit großem Herz für Vereine!“

„Sie fehlt an allen Ecken und Enden“, bedauerte Eva Pelz den Tod der 2015 verstorbenen Gabriele Föhrenbach, langjährige Pfarrgemeinderätin von St. Peter und Paul. An die großen Leistungen von gleich sechs Frauen, alle Aktivposten in St. Peter und Paul, erinnerte mit oftmals sehr persönlichen Worten Miriam Frank. So würdigte sie Winny Bentzinger, die „Christel von der Post“ von Feudenheim und langjährige Küchenleiterin bei Gemeindefesten und Ferienlagern. Das unvergessene originelle Büttenduo Elisabeth Neumann und Irmgard Hugo, prägend für „Narrebloos“ und Feudenheimer Frauenfasnacht, zählte ebenso dazu wie Helene Frank und Marianne Randl als ganz wichtige Stützen der Pfarrgemeinde oder Mary Giebfried mit ihrem umfassenden Engagement von Gemeindefesten über Sozialstation bis zum Seniorenwerk. „Sie steht als Vorbild für viele Frauen, die ehrenamtlich ganz, ganz viel bewirkt haben“, so Miriam Frank, ehe Heidrun Back das Schlussgebet sprach und Marianne Rohde für die Idee dankte, solch großartige Frauen nicht nur dem Vergessen zu entreißen. Schließlich sei das gleichzeitig ein Signal in die Zukunft, dass Begabungen von Frauen in Kirche und Gesellschaft mehr anerkannt werden müssten, so Back. Man brauche „mehr Frauen, die stark sind und mutig für ihre Rechte kämpfen!“