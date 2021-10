Stark engagiert für den Handel

Ihr schneller Tod hat viele Menschen im Ort bestürzt – auch wenn einige wussten, dass sie krank war: Doris Kirsch, langjährige Vorsitzende des Gewerbevereins Feudenheim, ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

So bleibt sie in Erinnerung: Doris Kirsch, hier beim „Lallehaag“. © Markus Prosswitz

Sie war Feudenheimerin durch und durch, im Ort verwurzelt, bekannt, beliebt und über Jahrzehnte mit ganzem Herzen und voller Kraft für den Stadtteil engagiert. Geboren 1952 in Mannheim, wuchs sie in Feudenheim auf. Auch wenn sie zeitweise auf der Schönau und im Wohlgelegen wohnte – letztlich kehrte sie immer wieder zurück. Die gelernte Friseurin arbeitete zeitweise beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik, bevor sie auf Kosmetikerin und medizinische Fußpflegerin umschulte. Dann eröffnete sie im Elternhaus in der Wilhelmstraße mit dem „Kosmetikstübchen“ ihr eigenes Geschäft. Doch sie hat nicht nur Menschen verschönert, sondern auch ihren Wohnort.

Kerwe organisiert

Ihr großer Verdienst war, dass die Feudenheimer Einzelhändler nicht mehr einzeln handelten. Nach langer Tätigkeit im Vorstand übernahm die Mutter von zwei Söhnen 2003 den Vorsitz vom Bund der Selbständigen (BDS) Feudenheim und machte daraus einen eigenständigen Gewerbeverein – einen der aktivsten Mannheims. Mit ihrem Team organisierte sie mehrere große Leistungsschauen in der Kulturhalle und dazu viele kleine, sympathische Aktionen der Händler auf der Hauptstraße, um die Kunden im Ort zu binden. Von 2004 bis 2016 trug sie zudem als Vorsitzende des Kerwevereins die Hauptlast der Arbeit und Verantwortung für die zweitägige Großveranstaltung. Die CDU verlieh ihr dafür 2014 den Bürgertaler, der „Lallehaag“, dem sie als Senatorin treu verbunden war, schon 2011 den Hungerleiderorden. Auch bei den Landfrauen war sie dabei. Noch 2020 konnte sie mit ihrem Mann Claus Goldene Hochzeit in Südafrika und Mauritius feiern. Doch im Juni musste sie, lange eine ungemein starke Frau, ihr Geschäft aufgeben.