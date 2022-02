Stadt will sichere Querungen für Schüler beim Radschnellweg in Mannheim-Feudenheim schaffen

Dass die Stadt in Feudenheim sichere Überwege für Grundschüler schaffen möchte, stößt beim SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch auf Zustimmung. Weirauch hatte sich bereits mehrfach vor allem für die Spessartstraße dafür eingesetzt, dass sichere Schüler-Querungen eingerichtet werden, weil dort zahlreiche Wohnmobile parken und die Sicht deswegen eingeschränkt ist. Sein Parteifreund Ralf Eisenhauer, zuständiger Bürgermeister für Bauen, sagte dies nun im Zuge des Ausbaus der Spessartstrasse als Radschnellweg zu. Die Überwege sollen daher im kommenden Jahr angelegt werden.

Wie Weirauch per Email mitteilte, hatte in der Vergangenheit mehrfach Verbesserungen bei der Sicherheit von Schulwegen angemahnt, insbesondere in der besonders stark befahrenen Spessartstraße in Feudenheim. Aufgrund der dortigen Straßenbreite und des durch die zahlreichen geparkten Wohnmobile eingeschränkten Sichtfelds sind Schulkinder der angrenzenden Brüder-Grimm-Grundschule bei der Überquerung der Straße Gefahren ausgesetzt.

Weirauch hatte sich nach einem von ihm initiierten Sicherheits-Rundgang mit Eltern, Ordnungsamt und Polizei gegenüber der Stadt für Verbesserungen eingesetzt und hat jetzt eine Zusage von SPD-Baubürgermeister Ralf Eisenhauer bekommen, dassdie Stadt im Rahmen der Einrichtung der Radschnellverbindung im kommenden Jahr Querungshilfen einzieht, damit Fußgänger die Straße gefahrlos überqueren können.

„Ich hätte mir die Querungshilfe früher gewünscht, aber es ist nachvollziehbar, dass die Stadtverwaltung dies in einem Aufwasch mit dem Radschnellweg angeht“, begrüßt Weirauch die Ankündigung aus dem technischen Rathaus der Stadt.

Der SPD-Abgeordnete, der bis 2019 im Gemeinderat sicherheits- und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion war, fordert jedoch zugleich, dass niedrigschwelligere, kurzfristig umsetzbare Maßnahmen ergriffen werden, um die Gefahrensituationfür Schulkinder entlang der Spessartstraße zu entschärfen: „Die Parkproblematik, die dazu führt, dass Kinder die Straße bei der Überquerung nicht richtig einsehen können, muss früher als 2023 gelöst werden. Auch die Fahrbahnmarkierungen müssen erneuert werden,insbesondere an der Kreuzung Spessartstraße/Neckarstraße. Hierfür muss die Stadt nicht auf ein Großprojekt warten, sondern kann mit verhältnismäßig wenig Aufwand die Situation verbessern.“