Stadt reagiert auf Kritik

Die Stadt hat auf die heftige Kritik in Feudenheim am Anwohnerparkkonzept während der Bundesgartenschau 2023 reagiert und einige Punkte geändert. So wird der öffentliche Parkplatz in der Spessartstraße an der Kulturhalle aus dem Anwohnerschutzkonzept herausgelöst, „auch unter Inkaufnahme einer möglichen Belegung durch Buga-Gäste“, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Damit stehe den Gewerbetreibenden und Angestellten in fußläufiger Distanz zur Hauptstraße eine uneingeschränkte Parkmöglichkeit zur Verfügung. Zudem wird die Hauptstraße Feudenheim aus der ursprünglich vorgesehenen Bewohnerparkzone herausgelöst, so dass die vorhandenen Parkplätze während des Geltungszeitraums des Anwohnerschutzkonzeptes von 9 bis 18 Uhr durch jeden uneingeschränkt genutzt werden können.

Damit werde „dem Wunsch nach längerem und freiem Parken für die Gewerbetreibenden in Feudenheim, unter Berücksichtigung des Schutzes vor Buga-Dauerparkern, entsprochen“, kommentiert Baubürgermeister Ralf Eisenhauer diesen, so die Stadt. Obwohl das Konzept „mit großer politischer Mehrheit beschlossen wurde“, wie die Verwaltung ausdrücklich betont, habe sie „das Gespräch mit Anliegern, Einzelhändlern, Gewerbeverein und IHK sowie Stadt- und Bezirksbeiräten gesucht und Kompromisse erarbeitet“. Eine Verlängerung der Parkscheibenregelung auf mehr als zwei Stunden ist aus Sicht der Stadtverwaltung aber „nicht sinnvoll“. Derzeitraum sei „für die angesiedelten Nutzungen ausreichend, auch unter dem Aspekt, dass die Beschränkung nur tagsüber gilt und in Feudenheim eine sehr gute Erschließung mit dem ÖPNV vorhanden ist“. Mit dem Kompromiss sind aber bei weitem nicht alle Sorgen von Gewerbetreibenden, aber auch Ärzten, ausgeräumt. pwr

