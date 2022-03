Sportabzeichen vergeben

Feudenheim. 15 Spieler und Spielerinnen der Bouleabteilung des TSV Badenia Feudenheim konnten das neue Sportabzeichen Boule in Empfang nehmen. Zwei mal Gold, sechs mal Silber und 7 mal Bronze konnte die Abteilungsleiterin Lisa Kamrad übergeben. Nach der Übergabe wurde noch Boule gespielt und die Ausgezeichneten konnten zeigen, was sie in der Vorbereitung auf die Prüfung von Trainer Klaus Endress gelernt hatten. Nach den Sommerferien wird es auch 2022 wieder die Möglichkeit geben, das Sportabzeichen beim TSV Badenia Feudenheim zu erwerben. red

