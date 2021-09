Sperrung aufgehoben

Die Wallstadter Straße und die Odenwaldstraße zwischen Feudenheim und Wallstadt sind schneller als geplant wieder durchgehend befahrbar. Zunächst hatte die Stadt eine Sperrung von einem Monat angekündigt, weil es in der Odenwaldstraße zu einem plötzlichen Einbruch der Asphaltdecke der Straße gekommen war. Das ist aber nun repariert. Während der Bauarbeiten hatte die Buslinie 57, die zwischen Wallstadt und Feudenheim verkehrt, über die Umgehungsstraße umgeleitet werden müssen. Dadurch wurde die einzige Haltestelle „Feldstraße“, die zwischen der Feudenheimer Straßenbahn-Endstelle der Linie 2 und Wallstadt liegt, in Richtung Wallstadt ersatzlos aufgehoben. Eine provisorische Haltestelle gab es nur in der anderen Fahrtrichtung an der Kreuzung Wallstadter-/Theodor-Storm-Straße. Das ärgerte insbesondere viele Bewohner des Theodor-Fliedner-Hauses, die diese Haltestelle nutzen. Anwohner regten an, an der Kreuzung Wallstadter-/Theodor-Storm-Straße auch in die andere Richtung eine Ersatzhaltestelle einzurichten, wo am Straßenrand regelmäßig Sattelschlepper und mehrere Pkw parken. Ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) sagte aber auf Anfrage, dass dies dort nicht möglich sei, da es sich nicht um einen befestigten Gehweg handele – der sei Voraussetzung für eine Haltestelle. pwr

