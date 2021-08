Spaß-Faktor im Vordergrund

Seit 1996 findet es statt, das legendäre, ganztägige Fußball-Spektakel auf dem Vereinsgelände des TSV Badenia, das die Freizeitmannschaft Torpedo Kühlschrank (was immer das sein mag) initiiert hatte. Von ihr hat das Turnier auch seinen Namen: Torpedo Cup. Die Mannschaften haben keine elf sondern nur sechs Spieler, der Spaß-Aspekt ist im Vordergrund und am Ende feiern alle gemeinsam.

„Normalerweise nehmen 20 Mannschaften teil, dieses Mal nur 16. Aber wir sind froh, dass wir es überhaupt machen konnten“, sagte Tobias Günther, erster Vorsitzender des TSV Badenia. In den Vorjahren reiste eine Mannschaft aus England an, und auch zu den ortsansässigen „Irish Bastards“ gesellten sich noch ein paar waschechte Iren. Das war in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich, doch Stimmung kam trotzdem auf, genesen, geimpft oder getestet.

Schillernde Namen

Beim Torpedo Cup haben die Mannschaften schillernde Namen wie Smörebröd, Inter Almenhof, Hinter Mailand, Atlético Feudenheim, FC Saufhemden oder Thirsty Thursday Players, die Hausmannschaft vom „Mannheimer Morgen“. Eine besonders treue Auswärtsmannschaft ist das Team mit dem simplen Namen Junge Gemeinde Alt-Tempelhof (JGAT). „Die Berliner sind seit 1997 mit dabei“, sagte Veranstalter Tim Back, der an diesem Tag bei der JGAT eingesprungen und sogar ins Finale gekommen war.

„Der Torpedo Cup ist ein etwas anderes Turnier, es ist lustig, es läuft den ganzen Tag Musik. Heute spielt die Band Suitcase of Grace. Manche Mannschaften sind sehr stark, andere kriegen nicht den Fuß an den Ball“, so Back. Und wenn nur 16 Mannschaften teilnehmen, bedeutet das: Alle kommen ins Achtelfinale. „Ein Team, das in der Vorrunde mit null Toren verloren hatte, hat es bis ins Halbfinale geschafft. Das ist ähnlich wie bei der WM 82, da spielte Italien in der Vorrunde nur Unentschieden und wurde später Weltmeister.“

Ins Finale schaffte es die Mannschaft aus Berlin und die Jungs von der Narrebloos Prinz Max. Letztere holten dann schließlich den Pokal mit dem Ergebnis 2:0 und brachen in wilde Jubelgesänge aus. Doppelter Torschütze war Jakob Dreher, der Erfahrung in Sachen Fußball mitbringt, da er bei der DJK kickt. Der zweite Schuss fiel kurz vor dem Schlusspfiff. „Wir werden jetzt noch ordentlich feiern und aus dem Pokal trinken“, sagte Jakob nach dem Spiel. Etwas tragisch waren die Treffer für den Torwart der Alt-Tempelhofer. „Noel Tack hat bei den Berlinern ausgeholfen, weil sie zu wenige waren. Er hat dann mit seinen beiden Mannschaften, Chabos und JGAT, das Halbfinale erreicht und bis dahin kein Gegentor in der regulären Spielzeit kassiert“, so Tim Back.

Auch beim Elfmeterschießen habe er einiges gehalten, und so erhielt er am Ende den Torpedo Cup Sonderpokal, bevor die Party richtig losging. kge