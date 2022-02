Der Gewerbeverein Feudenheim schlägt Alarm. „So werden wir weitere Kunden verlieren“, fürchtet Vorstand Walter Ampersberger angesichts der zur Bundesgartenschau 2023 geplanten Parkregelung. Danach wird ein Großteil von Feudenheim als Anwohnerparkzone ausgewiesen. In der Hauptstraße soll man mit Parkscheibe vorübergehend seinen Wagen abstellen dürfen, aber sonst müssen Anlieger für Besucher extra Parkscheine bei der Stadt kaufen – aber maximal 20 pro Jahr.

„So macht man ganze Stadtteile kaputt“, warnt Ampersberger. Noch habe der Stadtteil eine funktionierende Einkaufsmeile, die auch sehr gut von Kunden aus den umliegenden Ortsteilen angenommen werde. Aber die Parkplatzsituation „war und ist in Feudenheim schon immer etwas schwierig“, so Ampersberger, er höre von Kunden oft: „Hier bekommt man ja nie einen Platz“. Das werde durch die Anwohnerregelung noch schwieriger. Unklar sei auch, wo in Zukunft die vielen Patienten der Arztpraxen sowie die vielen Mitarbeiter der Geschäfte und Firmen ihre Fahrzeuge abstellen sollen.

Keine Plätze an Epiphanias

Der Gewerbeverein fragt sich, „was der Kleinunternehmer in den Augen der Entscheidungsträger noch wert ist“ und fordert, „für alle eine einvernehmliche Lösung“. Dazu sei der Gewerbeverein Feudenheim gerne zu Gesprächen bereit, so Ampersberger, der in der Hauptstraße ein Raumausstattungsgeschäft betreibt.

Prinzipiell sei es zwar richtig, das Zuparken der angrenzenden Wohngebiete durch Besucher der Buga zu vermeiden, ergänzt Ralf Waldkirch, Inhaber eines Yoga-Seminarzentrums in der Hauptstraße. „Der vorgelegte Plan ist jedoch in der Konsequenz für Firmen, Handel, aber auch Dienstleistung und Ärzte eine Katastrophe“, warnt er und kündigt an, dann sein als Berufliche Bildungsstätte anerkanntes Zentrum schließen zu müssen. „Dies ist eine Behinderung der Gewerbefreiheit!“

Für den Handel mögen die zwei Stunden, die man mit Parkscheibe stehen dürfe, genügen, nicht aber beispielsweise für seine Kursteilnehmer. Zudem sei ungeklärt, was die Mitarbeiter aller Gewerbetreibenden machen sollen. „Rund die Hälfte aller Mitarbeiter kommen von weit außerhalb und können ihren Arbeitsplatz nur per Auto erreichen“, verweist Waldkirch auf eine seiner Mitarbeiterinnen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und zurück jeweils über dreieinhalb Stunden bräuchte. Es gebe im Gegensatz zur Innenstadt keinerlei Parkhäuser oder öffentliche Parkflächen, wo Mitarbeiter Dauerparkplätze anmieten könnten. Das betreffe nicht nur Personal im Einzelhandel, sondern ebenso bei Gastronomie, Handwerk, Anwälten, Apotheken und Ärzten. Die hätten sich bisher problemlos auf die Stellplätze der Feudenheimer gestellt, die morgens zur Arbeit fuhren. „Diese Plätze waren alle wieder frei, bis die Bewohner von ihrer Arbeitsstelle wieder zurückkommen“, so Waldkirch.

Waldkirch nennt noch drei weitere Aspekte. Wie sollten denn Familienfeiern, Firmenjubiläen, Tagungen oder Lesungen stattfinden, die fast immer länger als die erlaubte Höchstparkzeit von zwei Stunden dauern? Es sei auch „schwer vorstellbar“, wie die Gastronomie, etwa Mannheims älteste Gasthaus „Der Ochsen“, überleben können, wenn auswärtige Gäste von Familien- oder Firmenfeiern nicht parken dürfen. Komplett in der Anwohnerzone liegt ferner – ohne Parkscheibenregelung – die Kulturkirche Epiphanias, wo viele Veranstaltungen, Konzerte, Proben und Tonaufnahmen laufen. Aber Künstler und Besucher dürften nicht per Auto kommen. Die Frage stelle sich ebenso an der Kulturhalle Feudenheim. „Besucher von ganztägigen Veranstaltungen wie Gewerbeschauen, kleinen Messen, Tagungen, die Aussteller, Mitarbeiter der Bewirtung können nicht mehr kommen“ warnt er, dann werde die Kulturhalle defizitär und geschlossen.

Waldkirch selbst freue sich zwar auf die Bundesgartenschau als „großartiges Ereignis“, aber „die undurchdachte und dauerhafte Parkplatzbeschränkung ist eine Katastrophe“, mahnt er Das gelte ebenso für die anderen Stadtteile Käfertal und Neuostheim, wo die Regel ja ebenso eingeführt werden solle.