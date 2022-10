Sehr kritische Töne bei der Kerwe

Ob ihn die sehr kritische Rede von Kerwebürgermeisterin Irmi Benz so erschreckt hat? Als man bei 17 – vergeblichen – Schlägen mit dem Zählen aufhört, hat Stadtrat Holger Schmid (ML) es immer noch nicht geschafft, das Fass Freibier zur Eröffnung der Feudenheimer Kerwe anzustechen. Und danach ergießt sich ein Bierschwall auf die Bühne. So schiefgegangen ist schon lange kein Fassanstich durch Kommunalpolitiker mehr, aber so kräftig bekamen sie auch schon lange nicht mehr öffentlich die Leviten gelesen.

Zunächst spricht Holger Schmid den Feudenheimern eigentlich aus dem Herzen. Und das nicht nur, weil er den Stadtteil zu dem „tollen Kerweteam“ beglückwünscht. Er greift auch gleich das heiße Thema im Stadtteil, das geplante Anwohnerparken während der Bundesgartenschau, auf. Das Konzept sei „gut gedacht, aber nicht gut gemacht“. Er fordert „mehr Kommunikation“: Die Verwaltung müsse „die Sorgen und Nöte der Feudenheimer endlich ernst nehmen“, so Schmid, damit Feudenheim ein Ort mit so lebendiger Geschäftswelt bleibe.

Ist dem OB Feudenheim „zu heiß?

Außer Schmid sind zahlreiche andere Politiker da – nur niemand von der Stadtspitze, und Schmid ist vom Rathaus auch nur kurzfristig mit dem Grußwort betreut worden. Oberbürgermeister Peter Kurz traue sich gar nicht mehr persönlich nach Feudenheim, spottet Irmi Benz: „Ich glaube, das Feudenheimer Pflaster ist ihm zu heiß!“ Sie verweist darauf, dass Kurz zum Virtuellen Neujahrsempfang der Bürgergemeinschaft davon gesprochen habe, dass man Probleme „gemeinsam meistern“ müsse – und fordert jetzt genau das ein, denn bislang sei die Stadt „auf beiden Ohren taub“.

„Wir erwarten, dass Anregungen und Sorgen der Bürger ernstgenommen werden“, fordert sie nicht nur im Blick auf das Parkkonzept. Die Bundesgartenschau sei zwar „eine Bereicherung“, so die auch als Präsidentin der Feudenheimer Frauenfasnacht bekannte Kerwebürgermeisterin. Die Umsetzung des Konzepts zum Anwohnerparken lasse aber „viele Fragen offen“, klagt sie. Und nicht nur das spricht sie an. Auch den gegen das Votum der Bürger und örtlichen Politiker geplanten großen Betriebshof der Stadt auf dem Spinelli-Gelände sowie den ohne Toiletten geplanten Sportpark am Neckarplatt spricht sie an und fordert generell mehr Unterstützung der Stadt für die Vereine und ehrenamtliches Engagement.

Zusagen gebe es zwar immer wieder, aber das werde „zu zaghaft umgesetzt oder gar nicht umgesetzt“, beklagt Irmi Benz. Feudenheim habe „ein tolles Vereinsleben und viele Geschäfte für den täglichen Bedarf“, lobt sie und fordert die Bürger auf, das auch zu nutzen. Die Stadt sehe Feudenheim aber „zu sehr als Selbstläufer“ , kritisiert sie.

Ehrenamt überstrapaziert

Natürlich bräuchten „problematische Stadtteile“, wie sie sagt, mehr Hilfe, aber auch in Orten wie Feudenheim dürfe „das Ehrenamt nicht überstrapaziert werden“, schreibt sie der Stadt ins Stammbuch und lobt zugleich, dass der Kerweverein die Großveranstaltung unter schwierigen Bedingungen doch wieder hat organisieren können.

Das lobt auch Frank Kassner, Bezirks-Bürgerserviceleister aus Wallstadt und Käfertal. Er stellt sich als „Vertretung der Vertretung“ der Feudenheimer Rathauschefin vor und übergibt Irmi Benz offiziell den Rathausschlüssel für die Dauer der Kerwe. Dem Kerweverein und allen Mitwirkenden bescheinigt er zuvor aber einen „immensen Einsatz“.

Den schildert Kerstin Bäumer, die Kerwevereinsvorsitzende, in ihrer Eröffnung. Nach „gefühlt sehr langen zwei Jahren“, wie sie die Zwangspause wegen der Corona-Pandemie nennt, sei es „endlich wieder an der Zeit, dass in unserem Stadtteil etwas los ist und wir uns von unserer besten Seite präsentieren können“, so Bäumer.

Dabei war lange nicht sicher, ob die Großveranstaltung starten kann. „Als wir im Mai mit der Planung begonnen haben, war nicht klar, was uns überrollen würde“, verweist sie auf enorme Kostensteigerungen. „Unsere Motivation war hoch – die Angebote allerdings auch“, etwa für den Bühnenbau. Doch die Spendenaktion „Feudenheimer Kerwegroschen“ habe „eingeschlagen“, freut sie sich, da nicht nur die Kunden in den Geschäften die aufgestellten Spendenbüchsen füllten und während der Kerwe weiter füllen, sondern auf Initiative des „Teutonia“-Vorsitzenden Dieter Kern zahlreiche Vereine einen Beitrag leisteten.

Allerdings wirkt sich die Pandemie dann doch aus. Einige Schausteller bleiben wegen Erkrankung kurzfristig weg, auf der Hauptstraße entstehen da und dort ein paar Lücken – die aber nur auffallen, wen man weiß, dass dort früher ein Standplatz belegt war. Viele Flohmarktstände und auch einige neue Aktionen von Gewerbetreibenden sorgen für ein belebtes, buntes Bild entlang der Hauptstraße.

„Alle haben gut Umsatz gemacht“

Daher ist Bäumer an Ende der zwei Tage „sehr glücklich, wie es gelaufen ist“. Fahrgeschäfte für alle Generationen, Spezialitäten von Flammlachs über Schokofrüchte bis zu Langos ergänzen das Angebot der Feudenheimer Geschäftsleute und Vereine. Am Samstagnachmittag schreckt das regnerische Wetter zwar manche Besucher ab, aber am Samstagabend ist es – etwa bei den Bühnenauftritten von tollen Bands „Just for Fun“ und „Fines Shades of Grey“ enorm voll, wird gefeiert und getanzt. Und auch in der „Alten Schmiede“ der „Teutonia“, die mit ihren beliebten Pfälzer Spezialitäten aufwartet, ist samstags so viel los, dass die Mitglieder kurzfristig Getränke nachkaufen müssen.

„Ich denke, dass am Ende alle zufrieden waren – Schausteller, Gewerbetreibende, Vereine haben alle gut Umsatz gemacht“, sagt Bäumer – zumindest hätte sie keine negativen Rückmeldungen von Teilnehmern gehört. „Zudem lief alles reibungslos und friedlich“, hebt sie hervor. Die Besucherzahl schätzt sie im Einvernehmen mit dem Polizeiposten auf 30 000 – und damit fast so viel wie vor der Corona-Pandemie.