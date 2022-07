Schwer verletzter Motorradfahrer nach Unfall in Mannheim-Feudenheim

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Mannheim-Feudenheim ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 60 Jahre alter Mann missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt des Motorradfahrers, als er auf seinem Motorroller von der Külsheimer Straße links in Richtung Siebenbürgerstraße abbiegen wollte. Der von rechts kommende 59-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden, wobei sein Motorrad auf ihn fiel. Er erlitt Knochenbrüche am Bein und leichte Verletzungen an der Schulter. Einsatzkräfte transportieren den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden sei gering.

