Das Thema – ein echter Dauerbrenner bei Bezirksbeiratssitzungen in Feudenheim. Schön des Öfteren ging es dort um die Sicherheit des Schulwegs für Kinder in der Spessartstraße. Jetzt hat die SPD-Gemeinderatsfraktion einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht, der auf mehr Sicherheit für die Grundschulkinder auf ihrem Schulweg zielt. Mit einer Fahrbahnverengung, Bewohnerparken und Markierungen soll, so fordern die Genossen, die Sicht entlang des Schulwegs verbessert und die Sicherheit der Kinder dadurch erhöht werden.

Bei einer Schulwegbegehung Ende letzten Jahres, die vom Landtagsabgeordneten Boris Weirauch initiiert worden war, hatte sich die SPD zusammen mit Mitarbeitern des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, der Polizei, dem Schulleiter sowie Eltern bereits ein Bild vor Ort gemacht.

Wohnmobile versperren Sicht

Stadträtin Claudia Schöning-Kalender ist der Ansicht, die Querung der Spessartstraße zur Grundschule sei für Mädchen und Jungs sehr schlecht einsehbar. Dauerhaft abgestellte Wohnmobile und Wohnwagen erschwerten Kindern und Verkehrsteilnehmern eine freie Sicht auf das Geschehen. „Deshalb wollen wir durch Markierungen an den Straßenecken und Überquerungshilfen erreichen, den Verkehrsfluss zu beruhigen und allen Verkehrsteilnehmern eine bessere Sicht zu ermöglichen.“ Zudem solle geprüft werden, den Bereich ausschließlich für Anwohnerparken zu erlauben, damit keine großen Wohnmobile die Sicht zusätzlich versperrten.

Gefährliche Stellen

Lena Kamrad, Ortsvereinsvorsitzende der SPD, ergänzt: „Es ist für Kinder ein wichtiger Schritt, wenn sie selbstständig zur Schule gehen. Leider gibt es in Feudenheim einige Stellen, die für die Kinder gefährlich sind.“ Bei der Schulwegbegehung habe man sich bereits ein Bild vor Ort gemacht.

„Jetzt ist es wichtig, den nächsten Schritt zu gehen und die Situation mit gezielten Maßnahmen für die Schulkinder zu verbessern.“ Auch eine Elterninitiative des Kinderhauses und mehrere Anwohner hatten die Verwaltung bereits gebeten, in der Sache aktiv zu werden, um die Sicherheit vor Ort zu erhöhen. scho