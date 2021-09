Rosen und Musik auf der Hauptstraße

Mit Rosen und Musik wollen sich die Einzelhändler von Feudenheim am Samstag, 11. September von 10 bis 12.30 Uhr bei ihren Kunden bedanken, dass sie den Geschäften auf der Feudenheimer Hauptstraße und in den angrenzenden Nebenstraßen die Treue halten. Der „Rosensamstag“ hat bereits Tradition bei den Mitgliedern des Gewerbevereins. Doch dieses Mal verteilen sie nicht nur die Königin der Blumen. Zu den roten Rosen gibt es auch Musik.

Doris Kirsch, die Vorsitzende vom Gewerbeverein, und ihr Team haben das Trio „Salonissimo“ engagiert, das sich aus Musikern des Johann-Strauß-Orchesters zusammensetzt. Die für Salon-, Tanz- und Unterhaltungsmusik, unterhaltsame Klassik, Operettenprogramme, Filmmelodien oder Swingstandards bekannten Musiker um Frank Ringleb (Kontrabass) wollen im Lauf des Vormittags an drei Orten auf der Feudenheimer Hauptstraße spielen. Zudem wollen einzelne Gewerbetreibende die Aktion unterstützen. So will die Apotheke Beyer einen Preisnachlass auf bestimmte Kosmetikprodukte gewähren, wenn Kunden an diesem Tag mit einer Rose den Laden betreten. Rabatt verspricht ebenso das Bekleidungsgeschäft Mode und Mieder Heike, während der Feudenheimer Buchladen ein Lesezeichen verschenkt.