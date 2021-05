Respekt vor der Natur als Bürgerpflicht

Wer öfter mal im Naturschutzgebiet Wörthel unterwegs ist, dem mag es gehen wie „MM“-Leser Erwin Feininger: Ihm ist bei seinen fast täglichen Spaziergängen aufgefallen, dass sich manche Spaziergänger offenbar keine Gedanken darüber machen, um was für ein wertvolles Naturareal es sich dabei handelt und welche Bestimmungen hier gelten: „Dauernd liegt hier Müll herum, leere Flaschen, Reste von Grill-Feiern, Papier und sonstiger Unrat“. Doch damit nicht genug: Unbekannte trampeln Pfade durch die Wiesen, verscheuchen mit ihrem Lärm geschützte Tiere dort wie den Eisvogel oder die Uferschwalbe, für die extra als Brutplätze Steinaufschüttungen von der Stadt angelegt wurden. Feiniger jedenfalls findet es wichtig, für mehr Respekt vor der Natur dort und überall sonst zu werben, und wandte sich daher an den „MM“.

Spaziergänger sammeln Unrat

„Da wird gezeltet und gegrillt, es stehen Camping-Stühle herum“, oft sammelt eine ganze Gruppe von Feudenheimern dann schnell und unbürokratisch diese Hinterlassenschaften auf, „die Leute hängen sogar extra Mülltüten hin, damit der Dreck nicht einfach fallengelassen wird“. Eine Sisyphus-Arbeit, denn so oft die Freiwilligen auch aufräumen – sie finden stets aufs Neue wieder Unrat. „Es stehen zwar Schilder dort, die auf das Naturschutzgebiet hinweisen“, diese beeindruckten die Unbekannten allerdings überhaupt nicht. „Zudem lassen Leute ihre Hunde laufen, die jagen dann den Enten hinterher über die Wiesen.“ Unmöglich, findet Feininger.

Der „MM“ hörte nach bei der Verwaltung, Stadtsprecher Kevin Ittemann sorgte schnell und unbürokratisch dafür, dass ein Trupp der Fachbereichs Abfallwirtschaft ausschwärmte und dort noch am selben Tag Müll einsammelte: „Selbstverständlich wird der Bereich in der Routinereinigung mitbedacht. Jedoch kommt es immer wieder vor, dass sich Menschen nicht an die Regeln des Miteinanders halten und ihren Müll einfach liegenlassen“, stellt auch Ittemann fest. Daher seien seine Kollegen nun noch mal eigens für diesen Bereich sensibilisiert. Doch das Gebiet ist weiträumig, es erstreckt sich vom Neckarkanal im Norden und der Bahnstrecke Mannheim-Kurpfalzbrücke–Edingen–Heidelberg im Süden, im Westen verläuft es bis zum Wasserkraftwerk, im Osten bis zur Autobahnbrücke.

Erwin Feininger jedenfalls wünscht sich, dass Polizei oder Kommunaler Ordnungsdienst das Naturschutzgebiet Wörthel öfter mal im Auge behalten. Er weiß aber auch, dass es im Kern Sache jedes einzelnen Spaziergängers ist, sich einfach an die Regeln zu halten.

