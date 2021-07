Parkausweise für Anwohner

Kostenlose Anwohnerparkausweise und verstärkte Kontrollen – so will die Stadt verhindern, dass während der Bundesgartenschau 2023 auf dem Spinelli-Gelände die Feudenheimer Straßen zugeparkt werden. „Wir wissen: Das gibt ein Problem, eine Herausforderung“, sagte Verkehrsplaner Angelo Canu, als er das – so die Stadt offiziell – „Anwohnerschutzkonzept“ im Bezirksbeirat des Stadtteils vorstellte. Am Mittwoch, 14. Juli ist es dann Thema im Bezirksbeirat Neuostheim.

Man rechne mit Besuchern aus ganz Deutschland, so Canu. Offiziell würden die mit dem Auto anreisenden Gäste zwar mit weiträumiger Beschilderung auf den Großparkplatz am Maimarktgelände geleitet. Man wisse aber, dass viele Menschen versuchten, die Parkgebühren zu umgehen, indem sie sich im Internet Luftbilder anschauten und dann freie Parkflächen in der Nähe der Veranstaltungsorte suchten. Bundesweite Erfahrungen zeigten, dass Menschen bereit seien, bis zu 1000 Meter zu Fuß zu laufen, um Parkgebühren zu vermeiden.

Zudem müsse man auch damit rechnen, dass Besucher aus Mannheim, die sich auskennen, lieber nach Feudenheim fahren und dort versuchen, in den Wohngebieten ihr Auto abzustellen. Da könne es sogar sein, dass einige probierten, die Fläche an der Kulturhalle in der Spessartstraße zu nutzen und von da mit der Straßenbahn bis zu Buga zu fahren. Beides, wild parkende Auswärtige ebenso wie Mannheimer auf Schleichwegen, wolle man verhindern, versprach der Verkehrsplaner den Feudenheimern.

Verzicht auf Gebühren

Das Konzept sehe vor, einen Großteil der Straßen des Stadtteils – fast alles westlich vom Friedhof – mit fest montierten Schildern zumindest für das halbe Jahr der Bundesgartenschau zu Anwohnerparkzonen zu machen. Dort dürfen nur Personen ihr Fahrzeug abstellen, die in dem Bezirk mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. Die Verwaltungsgebühr beträgt zwar normalerweise für sechs Monate 15,35 Euro. „Aber wir machen das kostenlos“, so Canu. „Das zahlt der Steuerzahler, das haben wir so entschieden, um die Anwohner zu schützen“, erklärte der Sitzungsleiter, Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne). Mit Parkscheibe dürften in den Anwohner-Parkbezirken auch andere Autofahrer stehen – aber nur zwei Stunden. Wer Besuch bekomme, könne für seine Gäste Tagesparkscheine bei den Mannheimer Parkhausbetrieben erwerben.

Bezirksbeirat Rene Leicht (Grüne) verlangte von der Verwaltung ein umfassenderes, weiträumigeres Verkehrskonzept. „Man muss alles versuchen, damit die Leute erst gar nicht versuchen, hier herzukommen“, so Leicht. „Die Niederländer machen das viel cleverer und intelligenter“, meinte CDU-Bezirksbeirat Rolf Götz. Dort gebe es einen Freizeitpark, für den man die Eintrittskarten nur auf dem dazugehörigen Großparkplatz kaufen könne – so würde der Besucherstrom gelenkt.

Grunert entgegnete aber, das funktioniere in Mannheim nicht, weil man auch Besucher erwarte, die mit dem Öffentlichen Nahverkehr oder dem Fahrrad kämen. Die Bundesgartenschau-Gesellschaft habe aber ein komplettes Verkehrskonzept in Arbeit, ergänzte Angelo Canu, das noch vorgestellt werde. Bekannt ist bisher, dass Autofahrer direkt von der Autobahn die 10 000 Parkplätze am Flugplatz ansteuern sollen. Von dort werden sie mit Elektrobussen zum Spinelli-Gelände gebracht und können dann per Seilbahn weiter in den Luisenpark.

Sorge um Geschäfte

FDP-Bezirksbeirätin Birgit Sandner-Schmitt warnte, die Feudenheimer Hauptstraße – wie derzeit von der Verwaltung vorgesehen – in die Anwohner-Parkzone einzubeziehen. „Das ist hoch kritisch, der Einzelhandel dort hat es jetzt schon schwer“, meinte sie. Dort reiche eine Parkscheibenregelung, damit die Kunden der Geschäfte weiter ihre Fahrzeuge abstellen können. Zu einem Anwohnerschutzkonzept gehöre schließlich auch, dass es angesichts der erwarteten Besucherströme im Vorfeld des Buga-Geländes mehr Öffentliche Toiletten und Abfalleimer in dem Stadtteil gebe, verlangte sie.

ML-Bezirksbeirätin Christiane Säubert fragte schließlich, ob es ein solches Konzept mit Anwohnerparken auch für Wallstadt geben werde. „Sonst stellen die Leute dort ihr Auto ab und schlendern durch den Bürgerpark zur Buga“, fürchtete sie. Laut Canu ist das derzeit aber nur für Feudenheim, Käfertal sowie – wegen des Luisenparks – die Oststadt und Neuostheim vorgesehen.

Offen blieb, ob die Anwohnerparkzonen nach der Bundesgartenschau im Oktober 2023 wieder aufgehoben werden. Die Schilder würden in jedem Fall fest einbetoniert, so der Verkehrsplaner. „Ob sie hängenbleiben oder demontiert werden, entscheidet die Politik“, sagte er. Der Bezirksbeirat wollte sich dazu noch nicht festlegen. Sandner-Schmitt bat die Verwaltung und die Bundesgartenschau-Gesellschaft aber, künftig dem Stadtteilgremium regelmäßig über den Stand der Vorbereitungen der Großveranstaltung und der Bauarbeiten zu berichten.