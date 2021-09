Paramente schmücken Kirchenraum

Sie zieren den Altarraum jeder christlichen Kirche und weisen den Weg durch die Liturgie: Paramente und Antependien sind die farblich ans Kirchenjahr angepassten Teppiche am Altar und an der Kanzel. Ob sie im schlichten oder reich ausgeschmücktem Design daherkommen, immer sind sie textile Kunstwerke, die in Paramentenwerkstätten oder individuellen Ateliers hergestellt wurden. Eine Ausstellung in der Feudenheimer Epiphaniaskirche führt noch bis zum 7. November einige beachtenswerte Beispiele der Paramentenkunst vor Augen.

Farbenprächtige Paramente sind in der Kirche zu sehen. © Christina Altmann

Im Zuge der Renovierung des alten evangelischen Pfarrhauses in der Feudenheimer Hauptstraße entdeckte die Vorsitzende des Ältestenkreises Dorothea Horz auf dem Speicher die einstigen Paramente der Johanneskirche. Sie passten farblich und größenmäßig nicht mehr in den inzwischen renovierten Kirchenraum, vermutet Horz – sodass sie ersetzt wurden. Diese erstaunlich gut erhaltenen Textilien aus den 50er Jahren gaben Pfarrerin Dorothee Löhr den Anstoß, sie im Rahmen einer Ausstellung wieder ans Licht zu bringen.

Biblische Geschichten

Die relativ schlicht gehaltenen Wollwebarbeiten symbolisieren auf eindeutige Weise das liturgische Jahr in ihren Motiven und Farben. So steht grün für die Trinitatiszeit, für den Neuanfang und das Wachstum allen Lebens. Rot ist die Farbe des heiligen Geistes, der feurigen Zungen, die sich in Pfingsten, Firmung und Reformation widerspiegeln.

Schwarz – oder eher als lila wiedegegeben – ist die Farbe des Todes, der Passions- und hoffenden Adventszeit, während weiß in den Hochfesten Weihnachten, Epiphanias (Dreikönig) und Ostern den Tod überwindet.

Angereichert wird diese Ausstellung durch Werke der Textil-Designerin Isolde Glenz, die im Auftrag eines Bonner Altenheims entstanden sind. Herausragend ist ihr wandfüllendes Trptychon aus bedruckter Borett-Seide mit aufwendigen Applikationen und Stickereien, das neben den sorgfältig ausgewählten liturgischen Farben auch die vier Elemente mit einbezieht.

Weitschweifende biblische Geschichten erzählen die Arbeiten der hannoveranischen Künstlerin Lilli Conring. Wunderbar bildreich und symbolträchtig hat sie sie in ihren Epiphanias-, Schöpfungs-, Pfingst- und Passions-Antependien im Klosterstich festgehalten. Die Abbildung eines in Köln sanierten Priestergewandes aus der Privatsammlung der Feudenheimerin Christina Stöckbauer rundet die Ausstellung ab.