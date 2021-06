Offene Jugendarbeit stets liebevoll gestaltet

Gerda Merkel, die langjährige Leiterin des Jugendhauses Vogelstang und des Jugendtreffs Feudenheim, wird Ende Juni pensioniert. Seit 1993 war ihr Arbeitsmittelpunkt das Jugendhaus Vogelstang, in den 1990er Jahren war sie an der Entwicklung der Jugendtreffs Wallstadt, Im Rott und Feudenheim beteiligt. Alle Einrichtungen bieten offene Jugendarbeit an, genau dieser Bereich war es, in dem Merkel von vornherein arbeiten wollte.

AdUnit urban-intext1

War seit 1993 im Jugendhaus Vogelstang: Gerda Merkel. © Katja Geiler

Gerda Merkel wurde 1959 in Weinheim geboren und nahm im Kindesalter gerne an Jugendfreizeiten teil. „Mit 14 habe ich herausgefunden, dass mich Jugendarbeit interessiert. Bis 17 war ich Gruppenleiterin in der evangelischen Jugendarbeit, das hat mir gut gefallen. Ich wollte auf jeden Fall Sozialpädagogik studieren.“ Sie absolvierte ihr Studium mit dem Schwerpunkt offene Jugendarbeit an der Hochschule Mannheim, damals noch Fachhochschule für Sozialwesen. Ihr Diplom machte sie 1985.

Sozialer Stützpunkt

„Der Bereich offene Jugendarbeit ist vielfältig und abwechslungsreich. Man kann seine eigene Persönlichkeit miteinbringen und hat viele positive Erlebnisse“, sagt sie. Seit 1985 war Merkel bei der Stadt angestellt, zunächst im Jugendhaus Hochstätt, bevor sie 1993 auf der Vogelstang die Leitung übernahm. Hausaufgabenhilfe, Tanzgruppen, Workshops aller Art, ein Tonstudio, liebevoll gestaltete Fastnachts- und Halloweenpartys – das und vieles mehr gibt es im Jugendhaus. „Es ist ein sozialer Stützpunkt im Stadtteil. Die Kinder und Jugendlichen können ihre Interessen herausfinden und sich vielleicht später selbst in der Jugendarbeit engagieren.“ Besonders schön sei es, wenn Ehemalige, die inzwischen erwachsen geworden sind, nun ihre Kinder in die Kurse bringen – und diese haben genauso viel Spaß wie damals ihre Eltern.

Leider konnten viele Angebote seit Pandemiebeginn gar nicht oder nur in reduzierter Form stattfinden. Die 14-jährigen Mädchen von der Tanzgruppe trainieren sogar online, auf dem Instagram-Profil des Jugendhauses gibt es Bastelanleitungen. Das Tonstudio wurde in der Zwangspause neu aufgebaut und ist nun schallisoliert. Merkel hat in der Corona-Zeit die Kinder und Jugendlichen und die Lebhaftigkeit des Jugendhauses vermisst. „Dank sinkender Inzidenz sind Angebote in kleineren Gruppen nun wieder möglich. Kontinuität und Verlässlichkeit sind wichtig in der offenen Jugendarbeit.“ Statt einer einzigen Abschiedsfeier ist der Abschied auf vier Termine aufgeteilt, da Gerda Merkel sich gerne von vielen Kolleginnen und Kollegen, Kooperationspartnern und Ehrenamtlichen verabschieden möchte.

AdUnit urban-intext2

Viele schöne Erinnerungen hat sie aus den 36 Jahren bewahrt. Aus dem Jugendhaus Hochstätt zum Beispiel, als die jugendlichen DJs bei der Kinderdisco eine Kassette mit aufnahmen, während sie eine Platte abspielten und deshalb beim Stopp-Spiel die Platte nicht anhalten wollten. Oder die Geisterbahn an Halloween im Keller des Jugendhauses Vogelstang, die so gruselig war, dass als Schutzengel verkleidete Jugendliche manche Kinder begleiteten. Ein kleiner Trost: „Wenigstens hatten wir 2019 noch einen großen Tanz-Contest mit über 20 Gruppen beim 25. Jubiläum der Kulturtage Vogelstang.“ kge