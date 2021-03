Wann wieder ferne Länder bereist werden können, ist noch nicht absehbar. Um das Fernweh etwas zu lindern, lädt die Zweigstelle Feudenheim der Stadtbibliothek in Zusammenarbeit mit dem Förderverein zu einer literarischen Reise nach Mexiko ein: Nora Noé liest am 26. März, 19 Uhr, virtuell aus ihrem Buch „Mein Traum von Mexiko“. Noé, deren Romane bereits wiederholt in den Jungbusch und das bunte Treiben rund um die Filsbach gelockt haben, gibt einen Einblick in die mexikanische Kultur und Gesellschaft und erzählt von der verbotenen Liebe zu einem katholischen Priester. Die Lesung ist kostenlos und findet als Live-Stream über das Webkonferenz-Tool BigBlueButton statt. Eine Mail-Anmeldung an stadtbibliothek.feudenheim@mannheim.de ist erforderlich. Danach erhalten die Teilnehmer die Zugangsdaten. Weitere Informationen unter Telefon 0621/293 8442. scho