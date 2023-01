Neujahrsempfang der Bürgergemeinschaft Feudenheim

Mannheim. Die Bürgergemeinschaft Feudenheim richtet am Donnerstag, 5. Januar um 19 Uhr in der Kulturhalle, Spessartstraße 24-28, ihren Neujahrsempfang aus. Sie nimmt dabei Rücksicht auf alle, die sich – weil die Corona-Pandemie nicht vorbei ist – noch nicht in große Menschenmassen trauen. Daher werden von zahlreichen Feudenheimer Vereinen und Institutionen Videogrüße eingespielt. 2021 und 2022 hatte Feudenheim ja als einziger Stadtteil einen komplett virtuellen Neujahrsempfang geboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun tritt der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, Karlheinz Steiner, aber live auf die Bühne, ebenso Erster Bürgermeister Christian Specht, Bezirksbürgerserviceleiterin Alysha Molitor sowie die Vertreter der Feudenheimer Frauenfasnacht, des „Lallehaag“ und der „Narrebloos“, welche die närrische Macht in dem Stadtteil übernehmen. Für Musik sorgen der Spielmannszug Feudenheim, Malte Zimdahl (Kulturevents Rhein-Neckar) und die Sternsinger unter der Leitung von Christine Hettinger und Anne Niemetz.