Neue Zufahrt für Pendelbusse

Das Gebüsch war schon entfernt – und dann erst wurde der Bezirksbeirat Feudenheim informiert. Während der Bundesgartenschau 2023 plant die Stadt nämlich eine andere Verkehrsregelung im Bereich Wingertsbuckel/Talstraße in Feudenheim. So soll für eine Zufahrt für Pendelbusse der Zaun des Spinelli-Geländes am Wingertsbuckel geöffnet werden. Das stieß aber auf große Bedenken des Stadtteilgremiums.

Das Verkehrskonzept der Bundesgartenschau sieht vor, dass alle Besucher zum Großparkplatz beim Maimarktgelände kommen, von dort mit Bussen zum Spinelli-Gelände gebracht werden und dann per Seilbahn zum Luisenpark weiterfahren. Das können an stark frequentierten Tagen bis zu 13 Busse pro Stunde sein, die das Spinelli-Areal ansteuern. „Dann planen wir einen Fünf-Minuten-Takt“, kündigt Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau, an. An normalen Tagen rechne man mit sechs bis acht Bussen pro Stunde.

Die sollen über den Aubuckel und den Wingertsbuckel fahren. Eine Probefahrt mit einem Gelenkbus hat aber, so Verkehrsplaner Angelo Canu im Bezirksbeirat, an der Kreuzung Talstraße&Wingertsbuckel „ein paar Knackpunkte“ ergeben: „Der Bus überstreift den Gehweg, er schafft die Kurvenfahrt nicht.“ Man werde daher den Bus nicht, wie zunächst gedacht, über die verlängerte Talstraße auf das Spinelli-Gelände und den dort geplanten speziellen Bereich für die Pendelbusse vor dem Buga-Haupteingang lenken.

Stattdessen ist nun am Wingertsbuckel eine neue Buszufahrt auf das Spinelli-Areal geplant – zwischen dem östlichsten alten Kasernenblock (derzeit von Flüchtlingen bewohnt) und der erst geplanten Parkpalette. Dafür wurden nun bereits die Büsche zwischen zwei Bäumen entfernt, der Zaun ist aber noch intakt. Diese Zufahrt, über die dann die leeren Busse auch Richtung Aubuckel/Neuostheim zurückfahren, wolle man nach der Bundesgartenschau „wieder zurückbauen“, sagte Canu.

Starke Bedenken gegen diese Lösung meldeten FDP-Bezirksbeirätin Birgit Sandner-Schmitt („Da drohen Kollisionen wie an vielen Ausfahrten der Neckarauer Straße“) und ML-Bezirksbeirätin Christiane Säubert an. „Äußerst schwierig und relativ gefährlich“ sei diese Lösung, da der an Spinelli entlangführende Radweg gekreuzt werde und die Busfahrer die Radfahrer übersehen könnten, warnte Säubert. „Ganz schön gefährlich“ fand ebenso Bezirksbeirat Thorsten Teinzer (AfD) das Konzept, und sein Kollege Rene Leicht (Grüne) verwies auf die „mehr als komplexe Kreuzung“.

„Keine Gefährdungssituation“ sah indes Klaus-Jürgen Ammer, Beauftragter für Konversion der Stadt und verantwortlich für die Planung. Sie sei mit der Polizei und der Verkehrsbehörde abgestimmt und eine eigene Buszufahrt sei „deutlich besser und sicherer als in der Talstraße“.

Die verlängerte Talstraße nördlich vom Wingertsbuckel soll nämlich während der Bundesgartenschau allein Fußgängern vorbehalten werden. Geplant ist, dass die Besucher, die mit der Stadtbahnlinie 7 sowie zusätzlich eingesetzten Bahnen anreisen, an der Haltestelle Talstraße aussteigen. Dort würden die Gehwege „temporär verbreitert, damit man ordentlich laufen kann“, so Angelo Canu. Für Fußgänger werde dann kurz vor dem schmalen Gehweg, der heute zwischen der Bebauung des Gewerbegebiets Talstraße und dem Spinelli-Zaun verläuft, ein Zugang geschaffen.

Parkplätze entfallen

Ergänzend geplant ist laut Canu, die Radwege durch Piktogramme und Pfeile hervorzuheben und die Ampelanlage Talstraße/Wingertsbuckel zu sanieren. Sie sehe danach zwar „optisch genau so aus“, die alten Masten werden also nicht ausgetauscht, wohl aber die Elektronik und die Steuerung. So mache man die viel befahrene Kreuzung insgesamt leistungsfähiger. Die Parkplätze für die Lkw entlang der verlängerten Talstraße würden aber „entfallen“, erklärte der Verkehrsplaner.

„Hat eigentlich mal jemand daran gedacht, dass das ein Gewerbegebiet ist?“, mahnte Karin Bühler, die dort ein Messebauunternehmen betreibt. Sie erhalte Anlieferungen mit 40-Tonnern, Mitarbeiter wie Kunden müssten ihre Autos abstellen können. Canu erklärte, der Lieferverkehr sei weiter sichergestellt. Parkplätze gebe es dort aber während der Bundesgartenschau keine.