Neue Idee gegen Einsamkeit

„Gemeinsam gegen einsam“ – unter diesem Motto haben die Evangelische Gemeinde Feudenheim und der Gesangverein „Teutonia“ ein gemeinsames soziales Projekt ins Leben gerufen. Sie organisieren einmal im Monat im Bonhoefferhaus ein Mittagessen, das offen ist für alle Menschen, die an diesem Tag einfach nicht alleine sein wollen. Auftakt ist am Mittwoch, 15. Februar, von 12 bis 14 Uhr, und dann immer am Mittwoch zur Monatsmitte.

Man wolle „gegen die Einsamkeit einen heilsamen Ort und Begegnungsmöglichkeiten schaffen“, beschreibt Pfarrerin Dorothee Löhr die Idee, die hinter dem Projekt steht. Entstanden ist sie im Oktober, bei der Feudenheimer Kerwe – mitten im Trubel vieler Menschen in der Alten Schmiede in der Pfalzstraße, wo die „Teutonia“-Sänger Pfälzer Spezialitäten auftischten.

Da saßen Pfarrerin Löhr und der Vorsitzende der „Teutonia“, Dieter Kern, zusammen. „Wir unterhielten uns über die zurückliegende Pandemie und über deren Folgen für das Zusammenleben der Menschen in Feudenheim“, erinnert sich Kern. Gemeinsam hätten sie sich über ihre Erfahrungen aus der beruflichen Tätigkeit als auch dem ehrenamtlichen Engagement ausgetauscht.

„Wir haben beschlossen, jetzt nicht einfach das Coronabuch zuzuschlagen, sondern aus diesen Erfahrungen positive Dinge abzuleiten und für die Zukunft zu nutzen“, sagt Kern. Schließlich hätten viele Menschen während der Pandemie Kontakte verloren oder erst gar nicht aufbauen können. Zudem hätten sich einige Vereine aufgelöst. „Dadurch sind für viele Menschen gewohnte Strukturen und Abläufe verloren gegangen. „Wenn man, wie Frau Pfarrerin Dorothee Löhr und ich, Tag für Tag mit vielen Menschen zu tun hat, sieht man schnell, was die Pandemie mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben angerichtet hat“, seufzt Dieter Kern. Oft seien Vereinsamung oder durch Angst vor Ansteckung verursachte selbstbedingte Zurückhaltung die Folge.

Das hat auch die Pfarrerin beobachtet – und sie wollte etwas dagegen tun. „Gegen die Volkskrankheit Einsamkeit helfen Räume der Begegnung und Kooperationen von organisierten Gemeinschaften, die Erfahrung darin haben, verschiedenste Menschen zusammen zu bringen“, so Dorothee Löhr – und daher passten Kirche und „Teutonia“ gut zusammen. Daher hätten sich beide Akteure zusammengeschlossen.

Die Kirche bietet den Raum. Schließlich war erst im September nach zweijähriger Bauzeit das neue Gemeindehaus der Evangelischen Gemeinde, das Bonhoeffer-Haus in der Eberbacher Straße, fertig geworden. Es umfasst neben dem Kindergarten einen 150 Quadratmeter großen und unterteilbaren Gemeindesaal, der 120 Plätze bietet, einen zusätzlichen kleineren Raum (42 Quadratmeter) sowie eine – dank finanzieller Hilfe durch den Gemeindeverein auch mit modernen Geräten ausgestattete – Küche.

Für Löhr und die Gemeinde war von Anfang an klar, dass der Neubau für die Menschen im Stadtteil geöffnet wird – auch über die rein kirchliche Arbeit hinaus. „Dafür ist ein Gemeindehaus im eigentlichen Sinn da. Das ist unsere Hausordnung, die „Oiko-Nomie“ des neuen Bonhoefferhauses“, formuliert es Löhr: „Menschen begegnen sich unter dem Segen Gottes und teilen, was sie empfangen haben“. Schon jetzt gibt es dazu das Gemeinde-Café, das jeden Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet ist – als Treffpunkt für Menschen jeden Alters, egal ob sie Menschen treffen, sich unterhalten oder gemeinsam auf die Abholung vom Kindergartenkind warten wollen.

Anmeldung erbeten

Mit der 1862 gegründeten „Teutonia“, über die vier Chöre hinaus schon immer im Stadtteil stark gesellschaftlich engagiert, bietet die Gemeinde jetzt noch Mittagessen an. 18 Sängerinnen und Sänger bilden die ehrenamtliche Basis des Projekts. „Sie teilen sich in Teams ein, die einkaufen, kochen und servieren“, berichtet Kern stolz. Aber der gesamte Verein stehe dahinter. Willkommen seien alle, die „zu einem einfachen, aber mit Liebe gekochten und gemeinsam geteilten Essen zusammenzukommen“ möchten, so die Pfarrerin – wobei eine Spende von acht Euro erbeten wird.

„Bei so einem Projekt mitzumachen ist ebenso beglückend wie eine warme Mahlzeit in guter Gesellschaft zu genießen“, ist Löhr dankbar für das Engagement des Gesangvereins. Und sie freut sich auf große Resonanz: „Die besten Ideen kommen sowieso oft beim gemeinsamen Essen und Diskutieren“, sagt sie. Damit genügend eingekauft und gekocht wird, bitten die Organisatoren um Anmeldung bis Montag vorher im Pfarramt unter der Telefonnummer 0621/28 00 01 32 oder per E-Mail (an feudenheim.mannheim@kbz.ekiba.de).