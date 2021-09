Neubau beim Fest im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Baustellen- und Erntedankfests bei der Evangelischen Gemeinde Feudenheim steht am Sonntag, 3. Oktober, das gerade neu entstehende Bonhoefferhaus an der Johanniskirche.

Pfarrerin Dorothee Löhr wird dort eine Zeitkapsel an die Bauleitung übergeben, damit diese in die künftige Begegnungsstätte eingemauert werden kann. Mitarbeiter des Architekturbüros Kaupp & Franck bieten zudem kleinen Gruppen Führungen durch die Baustelle an.

Terrasse saniert

Das Fest beginnt mit einem feierlichen Gottesdienst um 11 Uhr in der Johanniskirche, Dekan Ralph Hartmann hat seine Teilnahme zugesagt. Danach geht es im Freien weiter mit einem kleinen Sektempfang auf der neu gestalteten Terrasse neben der Kirche. Von dort hat man einen guten Blick auf das künftige Gemeindehaus. Kirchen-, Posaunen- und Kinderchor tragen zum Gelingen des Festes bei.

Kinderchor macht mit

Infostände der Gemeindegruppen sowie Grill- und Waffelstand auf dem Parkplatz neben der Kirche runden das Fest ab, das um 14.30 Uhr mit einer Andacht in der Kirche, mitgestaltet vom Kinderchor, endet.

Weitere Infos etwa zu aktuellen Corona-Regeln gibt es im Internet unter feudenheim.ekma.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich zu den Führungen anzumelden. bhr