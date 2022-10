Nach Einbruch in Mannheim-Feudenheim: Tresor im Feld aufgefunden

Mannheim. Ein zuvor aus einer Wohnung in Mannheim-Feudenheim gestohlener Tresor ist am Mittwoch in einem Feld wieder aufgefunden worden. Bislang unbekannte Täter gelangten am Dienstag über ein geöffnetes Hoftor an den Balkon der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neckarstraße, berichtet die Polizei. Mit Hilfe von Werkzeug hebelten sie die Balkontür auf und durchwühlten einen Schrank und entwendeten den Tresor in dem sich Schmuck und Dokumente befanden.

Am Tag darauf wurde der aufgebrochene Tresor und eine ebenfalls aus dem Haus gestohlene schwarze Mülltonne mit blauem Deckel im Feld westlich der Spessartstraße aufgefunden. Die Dokumente aus dem Tresor lagen dabei, von dem Schmuck blieb weiterhin keine Spur. Das Diebesgut hat einen Wert im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die die Täter mit der Mülltonne entlang der Neckarstraße und der Spessartstraße zu dem Feld laufen sahen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 zu melden.