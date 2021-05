Müll in der Au ärgert Bürger immer wieder

Eigentlich ist die Feudenheimer Au ein Landschaftsschutzgebiet, doch das scheint so manche, die ein gespaltenes Verhältnis zur Müllentsorgung haben, nicht zu interessieren. „Es gab schon immer Leute, die ihren Müll einfach in die Au geworfen haben, aber in den letzten Wochen hat es massiv zugenommen mit den Müll-Ablagerungen. Ganze Gruppen scheinen in der Au zu feiern und werfen dann ihre Pappteller, Verpackungen, Flaschen und so weiter einfach ins Gebüsch“, sagt Heike Reiser, die sich bei der Bürgerinitiative Lebenswertes Feudenheim engagiert.

AdUnit urban-intext1

Schwierige Entsorgung

Die Parkplätze der Kleingärtner werden als Müllhalde benutzt, die Straße entlang der Kleingärten (der geplante Radschnellweg) wird gesäumt von Unrat, der sich in Dornenhecken verfängt und dann umso schwieriger zu entsorgen ist. Außerdem wurde die Plane am Zaun mit Graffitis beschmiert. „Die Kleingärtner beobachten immer mal wieder Menschen, die mit dem Auto in die Au fahren, den Kofferraum öffnen – und dann die blauen Säcke, die darin sind, doch nicht irgendwo hinwerfen, weil sie merken, dass sie beobachtet werden“, so Reiser. Besonders widerlich werde es, wenn die Leute ihre Geschäfte hinterließen, inklusive Toilettenpapier.

Pappteller, Verpackungen, Flaschen und anderer Unrat landen in der Feudenheimer Au einfach im Gebüsch. © Katja Geiler

Wenn die Mitglieder der Bürgerinitiativen sich sonntags zur „Mahnwache in der Au“ treffen, um gegen die Pläne im Zuge der Buga zu demonstrieren, wird anschließen noch Müll eingesammelt, und auch die Kleingärtner sammeln laut Reiser „geschätzt einen großen Müllsack pro Woche“ ein. „Es gibt in Mannheim zwei Wertstoffhöfe, dort kriegt man alles los, wenn die Tonne überquillt“, sagt Bernd Schuler, Vorsitzender der Kleingärtner, der in Ludwigshafen bei der Stadtreinigung arbeitet.

„Wenn wir zweimal im Jahr für den Verein einen Container für Grünabfälle bestellen, muss dieser von unseren Mitgliedern bewacht werden, damit niemand von außerhalb seinen Müll hineinwirft. Zehn Stunden stehen sie da“, meint Schuler. Sechsmal im Jahr findet im Verein eine Gemeinschaftsarbeit statt, dann zieht ein Trupp mit Müllsack los, rund um die Kleingärten. Auch bei der Mannheimer Reinigungswoche „Putz’ Deine Stadt raus“ macht der Verein mit. Die Stadt ist inzwischen auf Anfrage der Bürgerinitiative eingeschritten. „Bereits vor etwa vier Wochen wurden in der Feudenheimer Au von der Abteilung Stadtreinigung wilde Ablagerungen entfernt“, so Philipp Söker vom Dezernat V. Die manuelle Reinigung mit Greifzangen und hohem Personalaufwand erledigt der Eigenbetrieb Stadtraumservice, der auch nach der aktuellen Anfrage im Einsatz war.

AdUnit urban-intext2

Auch wenn die Au zwischendurch etwas sauberer aussieht – es kommt weiterhin immer wieder Müll dazu, so dass Bürgerinitiative, Kleingärtner und Stadtraumservice stets aufs Neue aufräumen müssen.