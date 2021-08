Mitreißende Musik, tolle Stimmen

Voller Vorfreude erwarteten sowohl Chor als auch das Publikum den Beginn des Konzerts von Carré Chanté in der Kulturkirche Epiphanias. Werner Besier, Vorsitzender der Vereine „Förderer von Epiphanias e. V.“ und „Kulturkirche Epiphanias e. V.“ freute sich über die zahlreichen Besucher nach langer Corona-Pause bei einem nicht alltäglichen Musikerlebnis: Carré Chanté, der 2017 gegründeten Frauenkammerchor der Mannheimer Liedertafel e.V. unter Leitung von Janette Schmid, präsentierte sich unter dem Motto „Erwachen“ mit solcher Intensität, solcher Inbrunst und so gewaltiger Klangfülle, dass die Zuhörer einfach nur hingerissen waren.

Fröhlich frisch

In einer „Sitzmeditation mit Ohrwürmern“ – das Arrangement aus klingenden Tönen und zarten Melodien ist eine Eigenkomposition von Dirigentin Schmid – fanden die 17 Sängerinnen zu sich selbst, zu ihrem inneren Zuhause zurück. Experimente konnte das Publikum an diesem Abend noch einige erleben. Bei Niels Gades (1817-1890) „Morgenhymne“ erlebten die Besucher, wie es klingt, wenn der nordische Ton Einzug hält und die ganze Natur des Stücks auf den Chor eindringt. Fröhlich frisch folgte „Wach auf meins Herzens Schöne“ von Johannes Brahms. Man hörte, dass der Chor diese Musik gerne singt, denn alles klingt leicht und schön.

Die Sängerinnen überraschten anschließend mit einem temperamentvollen „How merrily we live“, das Michael Este. Es folgte eine muntere französische Weise: „Je le vous dirais von Pierre Certon (1510-1572). Die Lobpreisungen im impressionistischen „Sanctus“ von André Caplet (1878-1925) luden das Publikum ein, diese Schönheit der Chormusik mit Carré Chanté zu teilen. Im Zentrum des Chorstücks „The river is flowing“ steht ein indianischer Song, der das wandelnde Sein im großen Fluss des Lebens thematisiert. Geprägt von einer meditativen Grundstimmung mit archaischen Klangelementen, verebbt der musikalische Fluss in einem gesprochenen Zitat von Chief Seattle: „... Leave nothing but footprints!“

Dass sich individueller Stimmklang und Chorgesang dennoch nicht ausschließen, sondern sich sinnvoll ergänzen und gegenseitig bereichern, stellte der Chor mit Hilfe seiner Solistinnen unter Beweis. Beim „I lie“ des singenden Poeten David Lang (*1957) bezauberte Amelie Meister, begleitet vom Sprechgesang des Gesamtchors. „Slichot“, den traditionellen Bußgebeten, mit denen die Aschkenasim erst kurz vor Rosch Haschana beginnen, verlieh Hannah Neuhaus zauberhaften Klang. Carré Chanté und Solistin Martina Kuntze steuerten sodann eine ungewöhnliche, sehr coole Version von „Es saß ein klein wild Vögelein“ bei. Ergänzt wurde das Programm durch kurze Texte. Die instrumentale Begleitung übernahm Luca Dobrunz (Percussion), der eine wunderbare Unterstützung der singenden und tanzenden Frauen beim abschließenden „Rise, o Sun, early in the morning“ von Laura Jekabsone (*1985) war. ost

