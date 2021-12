Mit Pauken und Trompeten: „Mannheimer Blech“ bringt festliche Stimmung in den Stadtteil Feudenheim

Immerhin stellte die Gruppe, die sich aus Studierenden und Absolventen der verschiedenen Bläserklassen der Mannheimer Musikhochschule formierte, ein Weihnachtskonzert zusammen, das den mit sicherem Abstand verteilten Besuchern der Kulturkirche Epiphanias einen festlichen Abend bereitete.

Unter der Leitung von Professor Erhard Wetz ging es mit wunderschönen Arrangements und Originalwerken für Blechbläser und Schlagzeug auf eine vielgestaltige Reise durch fünf Jahrhunderte. Neben dem wechselvollen Einsatz der Trompeten und Posaunen, der Hörner und Tuba stimmte auch der kraftvoll schwingende Mezzosopran von Barbara Emilia Schedel auf das nahende Fest ein. Begleitet wurden ihre innigen Weihnachtslieder von Florian Wilhelm an der Harfe und gelegentlich auch von der glockenhellen Stimme der kleinen Lucine Diriduryan. Erstmals am 20. Dezember 2015 traten die Bläserklassen in der Epiphaniaskirche auf, erinnerte sich Professor Wetz. Inzwischen sind ihre Konzerte weit über die Region hinaus geschätzt.

Festliche Stimmung mit dem Ensemble „Mannheimer Blech“. © Christina Altmann

Mit einem glänzenden „Canzon septimi toni“ des venezianischen Dommusikers Giovanni Gabrieli eröffneten die Bläser den Abend, um dann über Arrangements ursprünglicher geistlicher Chorwerke in die Moderne einzutauchen. Internationale Weihnachtsklassiker wie das Glocken schwingende „Ding Dong, Merrily on High“ oder der berührende Christmas Song des US-amerikanischen Sängers Mel Tormé brachten das Schlagzeug ebenso zum Einsatz, wie die gospelartigen Sätze von Chris Hazell (bekannt für seine „Brass Cats“) oder das Medley bekannter Lieder des britischen Posaunisten Roger Harvey.

Eine ganz besondere Stimmung verbreitete die mehrfach ausgezeichnete Sängerin Barbara Emilia Schedel zusammen mit den sanften Klängen der Harfe. Das stille Wiegenlied von Max Reger legte wohltuende Entspannung über den Kirchenraum. Nicht fehlen in einem Weihnachtskonzert darf aber das wunderschöne forttragende Loblied von 1847 des französischen Ballett- und Opern-Komponisten Adolphe Adam. Minuit, Chrétiens: „Mitternacht, Christen, dies ist die feierliche Stunde - die ganze Welt bebt vor Hoffnung in dieser Nacht, die uns den Heiland schenkt… Oh holy night“.

