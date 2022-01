Mit Musik und Selbstironie große Vielfalt des Stadtteils gezeigt

Feudenheim ist erneut Vorreiter: Die Bürgergemeinschaft als Dachorganisation aller Vereine hat nach der Premiere 2021 zum zweiten Mal einen virtuellen Neujahrsempfang organisiert – in diesem Jahr als nicht nur erster, sondern auch einziger Stadtteil. Dabei sind viele Beiträge von Vereinen, die im Vorjahr nur Grußworte vor der Kamera verlesen hatten, nun mit bewegten Bildern und Musikuntermalung deutlich professioneller geworden.

Der Beginn ist originell und voller Selbstironie: Christian Schultze, der zweite Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, der sonst den Empfang in der Kulturhalle moderiert und nun wieder den Zusammenschnitt der Videos besorgte, und Schatzmeisterin Iris Freund blenden zurück auf 2021. „Noch mal mach ich des net“, seufzt Schultze da, und Freund meint, er solle sich nicht so anstellen: „Das machen wir eh bloß einmal!“ Dann gehen sie eine Wette ein, dass der virtuelle Empfang 2021 eine einmalige Sache bleibt – doch Iris Freund täuscht sich und verliert diese Wette. Es kommt zur zweiten Auflage, nun mit über 20 teilnehmenden Akteuren.

Neuen Chor gegründet

Oberbürgermeister Peter Kurz dankt ihnen allen für den Impuls, der vom virtuellen Neujahrsempfang ausgeht, sowie für ihr Engagement und ihr Ideenreichtum, das Vereins- und gesellschaftliche Leben im Stadtteil aufrechtzuerhalten. Er wisse, dass dies angesichts der „ungeahnten Herausforderungen“ Corona-Pandemie eine „riesige Aufgabe“ sei, „aber Ihr Einsatz wird sich auszahlen“, sagt er und appelliert an die Bürger, sich impfen zu lassen. Zudem erinnert er an das Spinelli-Fest und verspricht, dass der neu entstehende Grünzug zwischen Käfertal, Wallstadt und Feudenheim eine bessere Verbindung zwischen diesen Stadtteilen schaffen werde.

Wie schwer es ist, das gesellschaftliche Leben aufrechtzuerhalten, schildert Karlheinz Steiner, der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft. Er zählt auf, was alles nicht möglich war. Buchungen für die Kulturhalle gibt es zwar, ergänzt Andrea Untersteller, die Geschäftsführerin der Halle. „Was fehlt, ist Planungssicherheit“, bedauert sie. Aber Wilhelm Heckmann, 87 Jahre alt und über drei Jahrzehnte Vorsitzender des Gesangvereins „Teutonia“, relativiert alle pessimistischen Gedanken, indem er in seinem Grußwort an die schwierigere Kriegs- und Nachkriegszeit erinnert.

Aufhorchen lässt der jetzige „Teutonia“-Vorsitzende Dieter Kern. Er grüßt „im Namen aller Sängerinnen und Sänger“, und betont: „Ja, sie haben richtig gehört!“ Schließlich habe der 1862 gegründete Männergesangverein „eine Lücke geschlossen“ und einem gemischten Chor „mit stolzen 89 Mitgliedern“ gegründet. Dieter Kern gibt auch gleich optimistisch einen Ausblick auf all das, was der Verein im neuen Jahr an Auftritten und Festen plant.

Online-Fasnacht angekündigt

Die Fasnachter dagegen sehen sich weitgehend zur Untätigkeit verdammt. Der „Lallehaag“ steuert ein Video vom Schautanz der Juniorengarde, aufgenommen bei der weihnachtlichen, internen Gardevorstellung, bei. Munter, gereimt und witzig präsentiert sich die Feudenheimer Frauenfasnacht (FFF). „Gott sei’s getrommelt und gepfiffen, das hat sogar die Kirche begriffen“, begrüßt Präsidentin Irmi Benz, dass – nach langem Kampf – das Gemeindehaus „Prinz Max“ erhalten wird. Zwar seien Fasnachtsfeiern wegen Corona tabu, aber „die Ideen gehen uns nicht aus, wir bringen Euch die FFF ins Haus“, kündigen sie – als erster Mannheimer Karnevalsverein – eine virtuelle Sitzung an. „Bis näggscht Johr!“ verabschiedet sich dagegen die „Narrebloos“, zeigt aber sehr originell, wie sich der Elferrat im Fitnessstudio schon jetzt fit für die kommende Kampagne macht.

Stichwort fit – da hat Feudenheim viel zu bieten: „Wir bewegen Feudenheim“ – den Beweis dafür tritt ASV-Vorsitzender Martin Kappler mit Bildern und Musik von Kai Wingenfelder und Christoph Stein-Schneider (Duo „Die desinfizieren Zwei“) an. Ebenso mit Bildern vieler Auftritte werben die DJK-Jazztanzgruppe „Maxis in Motion“ für sich wie der Wassersportverein mit schönen Panoramaaufnahmen vom Neckar. Vom TSV Badenia berichten Vorsitzender Tobias Günther und Stellvertreterin Bettina Schorb, dass zu ihrer Deutschen Boule-Meisterschaft sogar die Nationale Dopingagentur in Feudenheim vorbeischaute – und darauf, dass sie sauberen Sport betreiben, stoßen sie an.

Pfarrerin mit Trompete

Ebenso prostet CDU-Stadtrat Alexander Fleck den Gästen des virtuellen Neujahrsempfangs zu, wirbt fürs Impfen und freut sich schon auf viele Begegnungen, wenn wieder Feste möglich seien. Außer ihm nehmen aus der Politik dieses Mal aber nur noch die FDP-Politiker Birgit Sandner-Schmitt (Bezirksbeirat), Birgit Reinemund (Stadträtin), Nicole Roeseler (Ortsvorsitzende) und Bundestagsabgeordneter Konrad Stockmeier die Chance wahr, sich so an die Feudenheimer zu wenden.

Dafür sieht man, wie vielfältig das Vereinsleben sonst ist: Von den „Steuben“ über Susanne Spatz von den Landfrauen und das Theodor-Fliedner-Haus bis zum Verein für Ortsgeschichte reicht das Spektrum der Teilnehmer am virtuellen Empfang. Pfarrerin Dorothee Löhr spielt in der Epiphaniaskirche Trompete, während Pfarrerin Claudia Erfeld und Vikar Johannes Vortisch ebenso Zuversicht vermitteln wie Malte Zimdahl von Kulturevents Rhein-Neckar. Er hat – am Klavier sitzend – eigens ein Lied getextet: „Irgendwann wirds wieder wunderbar!“, singt er. Das hoffen auch Kommandant Marco Lorig und Stellvertreter Michael Epp von der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim, denn sie warnen: Ab dem dritten virtuellen Neujahrsempfang werde es Tradition – aber das will keiner.