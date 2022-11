Laser-Run bei der Badenia in Feudenheim

Mannheim-Feudenheim. Der TSV Badenia veranstaltet am Sonntag, 13. November, ab 11 Uhr einen Laser-Run (ähnlich Sommerbiathlon) auf seinem Vereinsgelände In der Anlage 15. Unter einem Laser-Run versteht man die Kombination aus Schießen mit Laserpistolen und Laufen. Bei dem für jedermann offenen Spaß-Wettkampf wird zweimal in der Boule-Halle mit (ungefährlichen) Laserpistolen geschossen. Gelaufen werden zweimal 400 Meter auf dem Sportgelände. Zu der Veranstaltung lädt die Badenia erstmals gemeinsam mit der Deutschen Fünfkampfjugend ein. Anmeldungen (ab sieben Jahre) unter info@tsvbadenia.de

