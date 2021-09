Kulturtreff Altes Rathaus zeigt Adamini-Werke

Zweimal war die Ausstellung bereits vorbereitet, zweimal wanderten die ankündenden Plakate wieder in die Schublade. Nun hoffen die Veranstalter, dass die Retrospektive der Werke von Ansgar Adamini endlich stattfinden kann.

Aus dem Nachlass

Ehefrau Hannelore Adamini hat aus dem Nachlass des im September 2018 in Feudenheim verstorbenen Künstlers und Kunstdozenten rund 20 Werke zur Verkaufsausstellung freigegeben. So lädt der Feudenheimer Verein „Kulturtreff Altes Rathaus“ am Sonntag, den 12. September um 11 Uhr zur Vernissage in seine Räume in die Hauptstraße 52a ein. Die Einführungsrede hält der Kunsthistoriker und Kulturjournalist Helmut Orpel, der auch für diese Zeitung schreibt.

Geöffnet ist die Ausstellung mit dem Titel „Figurationen“ bis zum 3. Oktober immer sonntags von 11 bis 13 Uhr oder nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 0621/79 14 89. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen (derzeit die 3G-Regel: geimpft, getestet oder genesen). cha