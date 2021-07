Kulturreihe endet

Mit einem Konzert am Freitag, 23. Juli auf der Maulbeerinsel endet der Feudenheimer Kultursommer. Ab 19.30 Uhr gastieren „Die Ukulayers“ auf der Wiese beim Wassersportverein. Maris Clemens (Vocal, Bariton Ukulele), Mascha Grudina (Concert-Ukulele), Julia Donat (Bass), Ben Haug (Drums, Percussion) und Peter Tröster (Tenor-Ukulele, Lap-Steel, Melodica) präsentieren ihre neue CD „Favorite Room“, die Folk und Pop mit jazzigen Untertönen bietet. Dazu verspricht die Band „Urlaubsfieber mit Spaß und Leidenschaft“.

Nach zehn Veranstaltungen mit weit über 1000 Besuchern endet damit das federführend von Gisela Kerntke vom Verein KulturQuer Quer Kultur Rhein-Neckar und Ulrich Wellhöfer vom gleichnamigen Verlag organisierte Festival, das überwiegend auf der Maulbeerinsel, teilweise auch an anderen Orten in Feudenheim unter freiem Himmel stattgefunden hat. Der Erfolg bestätige das Konzept, so die Organisatoren. „Kultur muss etwas Wert sein: Der Gesellschaft, den politisch Verantwortlichen und den Besuchern“, kommentiert Wellhöfer die Bedeutung der weitgehend frei finanzierten, überwiegend auf Eintrittsgeldern basierenden Reihe. pwr