Kauf vom Gemeindehaus als „teurer Idealismus“

Aufatmen und Erleichterung bei der Bürgerinitiative: Mit dem Gemeindehaus „Prinz Max“ in der Feudenheimer Hauptstraße hat die Katholische Kirche jetzt zwar erstmals in Mannheim ein Gemeindehaus verkauft. Bernd Gaddum, der private Erwerber, will es aber weiter der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ab Mitte 2022 plant er eine Sanierung und auf dem hinteren Grundstück dann Wohnungsbau. „Zunächst ändert sich nichts“, sagt er.

„Das ist für Feudenheim ein wichtiges Identifikationsobjekt, und für mich auch“, begründet Gaddum seinen Kauf. Er wolle „den Saal weiter der Bevölkerung zur Verfügung stellen, weil der Ort so etwas braucht und weil es einfach Sinn macht“, so Gaddum. Der Investor ist 1971 geboren und hat lange in Feudenheim gelebt, wo er Pfarrjugendleiter und Lagerleiter für die Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul war. Derzeit wohnt er in der Nähe von Baden-Baden, wo er seit einigen Jahren Gesellschafter und Geschäftsführer eines Medizintechnik-Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitern ist. Er hat aber noch Verwandtschaft in Feudenheim – und will zurückkommen.

Mehrgenerationenhaus geplant

Daher strebt er im hinteren Bereich des Grundstücks einen Neubau an, „Mehrgenerationenhaus“ nennt er es. Das plant er dort, wo einst die alte Scheune stand. Dort könnte er sich vorstellen, selbst mit seiner Familie zu wohnen. Noch hat die Stadt eine entsprechende Bauvoranfrage von Gaddum aber nicht positiv beantwortet – dabei entspreche der geplante Komplex in den Ausmaßen dem, was die Evangelische Kirche dort einmal mit Zustimmung der Stadt vorgehabt habe.

Damit spielt Gaddum auf die lange Diskussion um den „Prinz Max“ an. Ursprünglich wollte die Katholische Kirche das Haus nämlich an die Evangelische Kirche verkaufen, ehe die im Mai 2018 doch wieder von ihren Kaufabsichten Abstand nahm. Daraufhin kam das Areal auf den Immobilienmarkt. Es gab fünf Kaufinteressenten, wozu auch der Caritas-Verband zählte, der seniorengerechte Wohnungen plante. Der ursprüngliche „Prinz Max“ wäre aber abgerissen worden.

Nach heftigen Protesten aus der Gemeinde erklärte sich Gaddum bereit, als Käufer einzuspringen und das Gebäude zu retten. Zahlen wollte er genau die 709 000 Euro, die zuletzt mit der Evangelischen Kirche ausgehandelt waren. Schon Ende 2019 hatte sich zwar der Stiftungsrat der Katholischen Kirchengemeinde Maria Magdalena für den Verkauf des Gebäudes an Gaddum entschieden. Bis der Verkauf tatsächlich über die Bühne ging, dauerte es aber noch viele Monate, gab es weitere Gespräche – auch über den Kaufpreis. Über den wurde zwar Stillschweigen vereinbart. Die Katholische Kirche habe aber „noch mal das Fass aufgemacht“ und er muste letztlich „einen sechsstelligen Betrag draufsatteln“, so Gaddum. „Aber wir waren so weit, dann sollte es daran nicht scheitern“, erklärte der Investor jetzt: „Doch es ist teurer Idealismus!“

An Kindergarten vermietet.

Derzeit kann Gaddum mit seinem neuen Eigentum noch nichts anfangen. Von den Katholiken hat er den Mietvertrag mit der Evangelischen Kirche übernommen, die den „Prinz Max“ als Ausweichquartier für ihren Kindergarten nutzt, solange der Neubau vom evangelischen Gemeindehaus nicht fertig ist. Der Zugang zum großen Saal ist zugemauert – „aus Brandschutzgründen“, so Gaddum. Parallel zum Kindergartenbetrieb seien auch keine Bau- oder Sanierungsarbeiten möglich. Wenn der Kindergarten irgendwann 2022 auszieht, will der Investor die, wie er sagt, „Ertüchtigung“ des Saals angehen, damit er für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Die Evangelische Kirche hat Interesse geäußert, Gaddum einen Geländestreifen zwischen „Prinz Max“ und der Johanneskirche abzukaufen, damit sei einen besseren Zugang zu ihrer Kirche und dem neuen Gemeindehaus herstellen kann. „Wir sind da in guten Gesprächen“, sagt der Eigentümer – der im Gegenzug aber gerne ein Stück des evangelischen Grundstücks hätte, das sich hinter dem „Prinz Max“-Areal zur Hirschhorner Straße erstreckt. „Das wäre ein guter Tausch“, meint er. Die Evangelische Kirche hat jetzt aber auch einen Spendenaufruf an ihre Mitglieder gerichtet, um den Geländestreifen neben dem „Prinz Max“ für 50 000 Euro erwerben zu können.

Für Irmi Benz, Feudenheimer Kerwebürgermeisterin, Präsidentin der Frauenfasnacht und Sprecherin der Bürgerinitiative, ist „die Freude groß, den guten alten Prinz Max gerettet zu haben“. Erleichtert dankt sie allen Unterstützern. Die Botschaft sei, „dass man zusammen doch so Einiges bewegen kann, wenn man nur hartnäckig genug ist“, so Irmi Benz: „Das Miteinander in unserer Initiative war sehr bereichernd, die lange Strecke aber auch kräftezehrend – wir haben bis zur Unterschrift gebangt“, sagt sie und bezeichnet Bernd Gaddum als „großes Glück“, der das traditionsreiche Gebäude vor der Abrissbirne bewahrt habe: „Das hat uns in der langen Zeit, in der es auch immer wieder Durststrecken gab, stets zum Durchhalten motiviert. Ohne ihn hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft!“, so Irmi Benz. Bei zahlreichen Aktionen und mit ihren Unterschriften hätte letztlich aber die Bevölkerung für den Erhalt des „Prinz Max“ gesorgt und gezeigt, „dass Feudenheim ein solches Haus braucht“. Jetzt hoffe die Initiative, dass keine Hindernisse mehr auftauchen und der Saal wieder für Veranstaltungen zur Verfügung stehe.

