Katharina Linn stellt sich vor

Die Gesangvereine können bereits seit Herbst letzten Jahres nicht mehr in gewohnter Weise proben, und ein Ende des Lockdowns ist nicht in Sicht. Der Gesangsverein Teutonia aus Feudenheim nutzt die Zeit, um neue Mitglieder für einen gemischten Chor in allen Altersgruppen zu werben. Hierzu fand ein Online-Probe statt, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld Notenmaterial per Mail geschickt bekamen.

Als Moderatorin und Vorsängerin der verschiedenen Stimmlagen war Katharina Linn zu sehen und zu hören, sie wird den gemischten Chor in Zukunft leiten.

Bei der Buga dabei

Somit war die Sitzung gleichzeitig auch eine Vorstellungsrunde. Am Klavier wurde sie begleitet von Lena Herber, Leiterin des Jugendchores TeuTones. Für die bestehenden Chöre und den neuen Chor hat Dieter Kern, erster Vorsitzender, schon große Pläne: „Wir haben uns mit der BUGA GmbH in Verbindung gesetzt und den Verantwortlichen unser Projekt vorgestellt. Die Chöre der Teutonia werden alle vier Wochen einen Auftritt auf Bundesgartenschau haben, darauf freuen wir uns. Der gemischte Chor bleibt auch nach der BUGA bestehen.“

Die Bundesgartenschau findet von April bis Oktober 2023 statt, das könnten bis zu sieben Auftritte werden. Bis dahin heißt es Üben, Üben, Üben. Eine kleine Kostprobe gab es beim Online-Singen, bei dem über 30 Leute jeden Alters teilnahmen. Die dreistimmigen Notenblätter wirkten auf den ersten Blick kompliziert, doch Katharina Linn sang jede Stimme einzeln vor, sodass jeder seine Stimmlage finden und mitsingen konnte. Das Repertoire für die einstündige Probe umfasste drei Lieder aus sehr verschiedenen Genres: „Wach auf, meins Herzens Schöne“, ein Liebeslied aus dem 16. Jahrhundert, „Siyahamba“, ein südafrikanischer Song auf Zulu und „Tears In Heaven“ von Eric Clapton – drei Lieder, alle dreistimmig.

Der Vorteil einer Online-Probe: Keiner hört, wenn man falsch singt. Der Nachteil: Man hört nicht, wie alle zusammenklingen. Dafür können sich die Teilnehmer in der typischen Videokonferenz-Optik sehen, und so kommt trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl auf. Zum Ausprobieren, ob man vielleicht Gefallen am Singen findet, oder sogar einem Chor beitreten möchte, ist das Online-Treffen ideal.

Die Resonanz auf die Probe war gut, der Termin für die nächste steht schon fest. Doch am schönsten singt es sich live mit allen zusammen. „Unsere Online-Proben sind die Vorbereitung für Präsenzproben, die dann beginnen werden, sobald es die Infektionslage wieder zulässt“, meinte Kern. „Die Vorfreude auf den neuen gemischten Chor ist geweckt, und ich kann es kaum noch abwarten, bis es losgeht.“ kge

