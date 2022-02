Infotafeln in der Au geplant

Mit zwei zentralen Erklärtafeln zusätzlich zum jetzigen Baustellenschild will die Bundesgartenschau-Gesellschaft in der Feudenheimer Au und am Neckarufer erklären, welche Baumaßnahmen dort derzeit erfolgen. Das hat Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau, dem Bezirksbeirat Feudenheim zugesagt. Schnellbach und sein Team sind über die Bundesgartenschau hinaus auch für die Neckar-Renaturierung und den gesamten Grünzug Nordost zuständig, wozu die Bauarbeiten in der Au und am Flussufer zählen.

Felder neu verpachtet

Rene Leicht, Bezirksbeirat der Grünen, fand eine Tafel aber nicht ausreichend. „Was in der Au zu beobachten ist, erschreckt viele“, sagte er. Darüber müsse die Bevölkerung „besser aufgeklärt“ werden. Er schlug vor, wie bei einem Waldlehrpfad die verschiedenen Arbeiten in dem Landschaftsschutzgebiet und auch dessen Geschichte und seinen ökologischen Wert mit mehreren einzelnen Tafeln zu erläutern. Das lehnte Schnellbach aber zunächst ab, „sondern erst, wenn wir das fertiggestellt haben“. Derzeit sei das Areal schließlich eine Baustelle, die Wege für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Danach plane man aber einen Naturerlebnispfad mit einer entsprechenden Beschilderung, sagte er dem Gremium zu.

Die landwirtschaftlichen Flächen in der Au werden nach Auskunft von Schnellbach dann, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, neu vermessen. Auf dieser Basis wolle die Stadt wieder Pachtverträge mit Landwirten abschließen. Dabei kämen „vereinbarungsgemäß“, wie er sagte, zunächst die Bauern zum Zuge, die schon vor den Bauarbeiten die Flächen bewirtschaftet haben.

Die Streuobstwiesen würden dank eines Projekts der VR Bank neu gestaltet und erweitert, zu den vorhandenen Bäumen weitere Obstbäume entlang der Wege und an den Wiesen gepflanzt. Die Bank übernehme auch die Pflege und wolle damit örtliche Landwirte beauftragen. Ergänzend sei eine „Schafbeweidung geplant“, sprich ab und zu sollen Schafherden in der Feudenheimer Au grasen. pwr