Am alten Israelitischen Friedhof in der Scheffelstraße, der bis 1901 genutzt wurde, hängt jetzt auch eine Informationstafel vom Verein für Ortsgeschichte Feudenheim. Es ist die 18. Tafel, seit der Verein 2019 damit begonnen hat, an markanten Orten wie dem Wasserturm oder den Kirchen sowie insbesondere den ehemaligen, für das Gemeinschaftsleben früher wichtigen Gaststätten derartige Tafeln mit historischen Fotos und Informationen anzubringen. Unterstützt wird die Aktion durch die BBBank, die GBG Mannheim und den Bezirksbeirat Feudenheim sowie durch Spenden der Hauseigentümer. Ein Informationsblatt darüber ist bei der Buchhandlung Waldkirch erhältlich.

AdUnit urban-intext1

Dagegen konnten durch die Corona-Pandemie alle geplanten Führungen und Ausstellungen nicht stattfinden. „Dennoch waren die Vorstands- und Vereinsmitglieder nicht untätig und haben – von dem breiten Publikum nur wenig bemerkt – einiges auf die Beine gestellt“, berichtet Vorstandsmitglied Dieter Kern. So wurde im Vereinshaus ein Teil der bereits für 2020 geplanten Landwirtschaftsausstellung schon aufgebaut – in der Hoffnung, sie bald eröffnen zu können. Auf den neu gestalteten Webseiten des Vereins gibt es eine größere Auswahl der Veröffentlichungen des Vereins zur Geschichte des Stadtteils, Beispiele für den Feilemer Dialekt als Text und Audiodateien sowie Videos zu verschiedenen Veranstaltungen des Vereins. Schon begonnen hat die Vorbereitung der nächsten größeren Ausstellungen zum Schicksal der jüdischen Mitbürger in der ersten Hälfte der 20. Jahrhunderts sowie zum Handwerk in Feudenheim. Wer Bilder, Informationen und Gegenstände zu diesen Themen besitzt oder mitarbeiten möchte, kann unter info@ortsgeschichte-feudenheim.de oder unter der Tele. 0621/794195 Kontakt aufnehmen. pwr