Im Boule erfolgreich

Bei den Landesmeisterschaften in Denzlingen/Freiburg haben Jakob Uhrig vom TSV Badenia Feudenheim und Luca Peltcam (Boule Club Malsch) den 1. Platz in der Altersklasse 6-11 Jahre belegt und sind damit Landesmeister Boule/Petanque von Baden-Württemberg. Jakob ist Schüler der 3. Klasse der Brüder-Grimm-Schule in Feudenheim, mit der die Bouleabteilung des TSV Badenia eine Kooperation Schule-Sportverein hat. Außerdem waren auch Hannah Thron – ebenfalls vom TSV Badenia Feudenheim – und Annika Heine (BC Eggenstein) erfolgreich. Sie konnten in der Altersklasse 13-14 Jahre den Titel der Landesmeisterinnen erringen.

Die Bouleabteilung des TSV Badenia und der Hauptverein freuen sich über diesen tollen Erfolg der Jugendlichen, vor allem darüber, dass die Jugendarbeit im Verein Früchte trägt. Interessierte Eltern und Kinder sind eingeladen, vorbei zu kommen und einfach mitzuspielen auf dem Gelände Sportpark Neckarplatt, In der Anlage 15. Boule Kugeln sind vorhanden. Trainingszeiten sind Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr. aph