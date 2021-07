Hochhaus am Aubuckel wird komplett saniert

Hinten am Fußweg stapeln sich alte Badewannen und ein Gewirr herausgerissener Rohre, vorne zur Straße hin stehen bereits viele große Paletten mit noch in Plastik eingeschweißten Fassadendämmplatten – das zeigt den Wandel deutlich: Das Hochhaus Am Aubuckel 80 wird von der GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH komplett saniert. Es war mal das erste Hochhaus dieser Größe Mannheims und ist immer noch das größte Gebäude zwischen der Vogelstang und der Neckarufer-Bebauung Nord.

Die Feudenheimer kennen es als Frauenwohnheim, speziell errichtet für Kriegerwitwen und alleinstehende berufstätige Frauen. Diese Funktion hatte das zwölfgeschossige Gebäude aber nur in den ersten Jahren, als die GBG wegen der großen Wohnungsnot der Nachkriegszeit auf Feldern und Brachflächen nördlich vom Schelmenbuckel 1955 bis 1958 die Aubuckel-Siedlung errichtete, durchzogen von einer nach dem Bodenreformer und Pädagogen Adolf Damaschke (1865-1935) benannten Ringstraße.

Besuch des Bundespräsidenten

Weithin sichtbar und derzeit eingerüstet: Das Hochhaus der GBG an der Ecke Wingertsbuckel/Aubuckel wird generalsaniert. © Michael Ruffler

Sie galt wegen der sozial ausgewogenen Mischung als vorbildlich, weshalb am 26. April 1956 sogar der damalige Bundespräsident Theodor Heuss nach Feudenheim kam. Der damalige GBG-Geschäftsführer Peter Urban, selbst Architekt, hatte das in der Summe 734 Wohnungen bietende Viertel entworfen. Es bestand aus elf Wohnblocks mit je fünf Geschossen, drei achtgeschossigen Wohnhäusern, 56 Reihen- und Einzelhäusern, 13 Einfamilienhäusern, drei (2007 abgerissenen) Laubenganghäusern für Senioren und weiteren Zweckbauten vom Kindergarten bis zum Waschhaus sowie vielen Grünflächen auf insgesamt 8,23 Hektar Fläche. Besonders markant war das Hochhaus an der Ecke Aubuckel/Wingertsbuckel mit seinen zwölf Stockwerken.

Als reines Frauenwohnheim diente es schon lange nicht mehr. „Das Gebäude war offen für alle und normal belegt“, so GBG-Sprecher Heiko Brohm: „Da es hier ausschließlich kleinere Wohnungen gibt, wohnten hier überwiegend Paare oder alleinstehende Menschen“. Als klar gewesen sei, dass eine Sanierung ansteht, habe man schon lange freiwerdende Räume nicht mehr belegt. Anfang des Jahres seien noch gut die Hälfte der Wohnungen im Gebäude genutzt gewesen. Allen Mietern habe man aber andere GBG-Wohnungen anbieten können. Im April zogen dann die letzten Mieter aus.

Inzwischen ist das Gebäude von einem 37 Meter hohen und eine Fläche von mehr als 4000 Quadratmeter umfassenden Gerüst umgeben. Innen reißen Bauarbeiter sämtliche alten Rohre und Kabel heraus. „Das Gebäude wird komplett saniert, Installationen, Fenster, Fußböden, Bäder werden erneuert“, teilt Brohm mit. Zudem werde ein zweiter Aufzug eingebaut. „Somit wird das Gebäude praktisch barrierearm erschlossen – was bei einem einzigen Aufzug nur bedingt der Fall ist“, so der Sprecher. Die Zahl der Appartements erhöht sich von 59 auf 60, weil eine – schon sehr lange leerstehende – Gewerbeeinheit im Erdgeschoss künftig als Wohnung genutzt werde. Der Zuschnitt der Wohnungen ändere sich nicht. Allerdings sind die Loggien künftig verglast und daher als Wohnraum nutzbar.

Was sich ändert, ist die Farbe der Fassade. Das weithin sichtbare rostbraun verschwindet, denn das Gebäude wird gedämmt und mit einer vorgehängten Metallfassade versehen – so wie die GBG das bereits in der Hessischen Straße praktizierte. Die Fassade werde „in zwei unterschiedlichen Bronzetönen mit zusätzlichen Akzenten an den Erkern gestaltet“. Bis Juli 2022 sollen laut GBG die Sanierungsarbeiten, in die ein – nicht näher bezifferter – „mittleren einstelliger Millionenbetrag“ fließt, abgeschlossen sein.

Abriss von vier Blocks

Nicht abgeschlossen sind damit aber die Sanierungsarbeiten in dem gesamten Viertel. Ursprünglich hatte das städtische Unternehmen 2014 den Plan vorgestellt, sämtliche mehrgeschossigen großen Mietshäuser rund um den Adolf-Damaschke-Ring abzureißen und durch eine Neubebauung nach modernen energetischen Anforderungen zu ersetzen. Das führte aber zu heftigen Protesten der Mieter und des Bezirksbeirates. Daraufhin einige man sich auf eine Mischung aus Sanierung von Bestandsgebäuden und Neubau. Danach wurden oder werden sieben Bestandsgebäude saniert. Dagegen müssen vier Blocks mit 8090 Quadratmetern Wohnfläche (134 Wohnungen) fallen. Kritiker bezeichnen das als Vernichtung von preisgünstigem Wohnraum. „Barrierefreie, moderne und nachhaltige Wohnungen seien“, entgegnet Brohm, „in Gebäuden aus den 50er Jahren in dieser Form nicht möglich“. Stattdessen entstehen drei Neubauten mit 8590 Quadratmetern Wohnfläche und 114 größeren Wohnungen für Familien, 50 davon als geförderter Wohnraum mit einer gedeckelten Miete. Die Abbrucharbeiten sollen laut GBG noch in diesem Jahr, die Neubauten 2022 beginnen.