Heftiger Protest gegen die geplante Verkehrsregelung

„Tödlicher als die Corona-Pandemie“ – so wirkt sich laut Esther Frank von „Beauty Corner“ in Feudenheim das Anwohnerpark-Konzept aus, das die Stadt 2023 einführen will. Sie zählt zu den vielen Geschäftsleuten, die sich dagegen jetzt heftig wehren wollen. Eine Unterschriftenaktion läuft schon, zudem plant der Gewerbeverein, Plakate in den Straßen und Läden aufzuhängen und die Stadt erneut um ein Gespräch zu bitten. Auch von mehreren Klagen bei Gericht ist die Rede.

Walter Ampersberger hat jetzt den Vorsitz vom Gewerbeverein. © prosswitz

„Wir müssen einfach noch einmal alles versuchen“, meinte Walter Ampersberger. Der Raumausstattermeister hat von der im vergangenen Jahr verstorbenen Doris Kirsch den Vorsitz des Gewerbevereins übernommen. Neuer Stellvertreter ist Stuckateurmeister Achim Bauer, auch bekannt als Kreishandwerksmeister. Eva Wolfmüller (Schriftführerin), Karin Bühler (Kassiererin) und zahlreiche Beisitzer komplettieren den Vorstand.

Doch der Bericht von Ampersberger über die zahlreichen Aktivitäten des über 70 Geschäftsleute zählenden Vereins von der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ bis zum „Vergissmeinnicht-Tag“ wurde überschattet von der großen Sorge rund um das Thema Parken.

Über 1000 Unterschriften

Zwar sei das Anwohnerschutzkonzept „grundsätzlich ein guter Ansatz“, erläuterte Stadtrat Alexander Fleck (CDU), als Anwalt selbst Mitglied im Gewerbeverein. Es gehe darum, dass während der Bundesgartenschau die Straßen des Stadtteils nicht von Besuchern der Großveranstaltung zugeparkt werden. Doch sei einmal immer noch unklar, ob das reine Anwohnerparken wirklich nur bis zum Ende der Bundesgartenschau gelte oder – dann kostenpflichtig – fortgeführt werde. Und zudem habe das Konzept „zahlreiche Schwächen“. Dis Diskussion darüber in den zuständigen Gemeinderatsausschüssen habe gezeigt, „dass die Mehrheit da aber kein Verständnis hat“. „Politisch ist das durch“, machte Alexander Fleck den Geschäftsleuten wenig Hoffnung auf eine Änderung.

Drei Unternehmer kündigten daher eine Klage an, ein weiterer Unternehmer erwägt das ebenfalls. In seinen Gesprächen mit der Stadt und nach mehreren Briefen habe er bislang jedenfalls kaum etwas erreicht, bedauerte Ampersberger. „Wir haben schon über 1000 Unterschriften übergeben und kriegen immer noch Unterschriften, wir haben Vorschläge gemacht, aber es hilft nichts“, kritisierte der Vorsitzende resigniert. Die städtische Wirtschaftsförderung erweise sich nur als „Wirtschaftsbremse“. Dass der Parkplatz an der Kulturhalle in der Spessartstraße freigegeben werde, reiche nicht. Es fehle eine Lösung für die teilweise von weit her anfahrenden Mitarbeiter vieler Geschäfte und Arztpraxen, für die Patienten vieler Gesundheitsberufe und Klienten von Anwalts- und Steuerberatungskanzleien, Gäste von Restaurants und von Kulturveranstaltungen.

„Es gibt Dutzende älterer Menschen, die zu mir zur Behandlung kommen und die nicht mehr parken dürfen“, warnte Esther Frank. „Den meisten Bewohnern Feudenheims ist nicht klar, dass dieses Parkkonzept alle trifft – egal ob ortsansässig oder Besucher, Patient, Gast“, sagte Ralf Waldkirch (Yoga-Seminarzentrum). Das Parkverbot betreffe auch Reinigungskräfte in Privathaushalten, Gärtner, Kursteilnehmer von Fahrschulen, pflegende Angehörige oder Großeltern, die etwa zur Kinderbetreuung kommen.

Spontane Besuche oder Familienfeiern seien sehr begrenzt, den Anwohner dürfen nur 18 Gästeparkausweise erwerben – pro Jahr. „Wir können uns doch nicht vorschreiben lassen, wie wir unser Privatleben gestalten und wie viele Gäste wir einladen“, klagte Barbara Waldkirch (Verlagsbuchhandlung Waldkirch). Die Bundesgartenschau solle doch eigentlich „die Wirtschaft beflügeln und Mannheim voranbringen, und daher bin ich auch für die Bundesgartenschau – aber es kann doch nicht sein, dass man den ganzen Ort hier sperrt“, schimpfte sie.

Feudenheim werde zum „Dorf“, fürchteten mehrere Geschäftsleute, da die bisherige starke Struktur von Läden und Dienstleistern das einfach nicht überstehen könne. Man sei zwar nicht gegen Anwohnerschutz vor wildem Parken, stellte Achim Bauer klar, aber es müsse eine Lösung für Mitarbeiter und Kunden von Feudenheimer Betrieben geben.

„Es geht um unsere Existenz“, warnte Barbara Waldkirch. „Wir müssen einfach noch mehr Druck machen“, forderte Andreas Lippert (LW Abwassertechnik). Daher will der Gewerbeverein auch den Feudenheimer Bezirksbeirat erneut einschalten.