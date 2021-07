Der Aussichtsturm der Bundesgartenschau, der bislang am Rand der Straße Am Aubuckel stand, ist versetzt worden. Er steht nun im Feudenheimer Bürgerpark bei der Skateranlage am Gehweg in Verlängerung der Talstraße. Von diesem neuen Standort bietet er eine ganz andere und auch bessere Perspektive auf das Gelände der früheren Spinelli-Kaserne, das derzeit für die von April bis Oktober 2023

...