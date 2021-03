  Grundsteinlegung für neues Gemeindezentrum im Frühsommer

Von Katja Geiler

AdUnit urban-intext1

Seit einiger Zeit schon gibt es die Doppelbaustelle auf der Feudenheimer Hauptstraße, Ecke Eberbacher Straße: Dort entsteht nicht nur ein neues Gemeindezentrum, sondern die Johanneskirche selbst befindet sich mitten in der Sanierung. Wenn alles fertig ist, soll das komplette Ensemble wie aus dem Ei gepellt aussehen. Alles läuft, „wir sind im Zeitplan“, sagt Stadtdekan Ralph Hartmann.

Dort, wo das Bonhoefferhaus abgerissen wurde, entsteht auf einem Planungsareal von 4000 Quadratmetern für rund sechs Millionen Euro ein neues Gemeindehaus, das über eine Brücke mit der Kirche verbunden sein wird. Energieeffizient und barrierefrei, versteht sich. Das Haus soll für alle Generationen und Gelegenheiten Raum bieten.

Für 100 Kinder wird es eine fünfgruppige Kita geben, verteilt auf drei Geschosse mit insgesamt 800 Quadratmetern. Ein unterteilbarer Gemeindesaal von 150 Quadratmetern bietet Platz für 120 Leute, eine Küche ist gleich mit dabei. Zusätzlich entsteht ein kleinerer Saal von 42 Quadratmetern, während die Kita einen Mehrzweckraum von 70 Quadratmetern bieten wird. Das neue Zentrum wird flexibel sein, für alle Festivitäten geeignet. Da das Haus für die gesamte evangelische Gemeinde Feudenheim gedacht ist, wird das Gemeindehaus Epiphanias zu einem späteren Zeitpunkt abgerissen, auch die Kindergärten werden zusammengeführt.

AdUnit urban-intext2

Über Brücke verbunden

„Wir sind im Zeitplan. Derzeit wird die Baustelle für den Rohbau eingerichtet“, sagt Dekan Hartmann. Das Schnurgerüst, also die Einmessung, werde gerade hergestellt, die Grundleitungen gezogen. „Die Rohbauarbeiten werden bis Ende Juli 2021 andauern, danach folgt der Innenausbau. Die Inbetriebnahme planen wir Ende 2022“, so Hartmann. Das könnte heißen, dass das Haus vielleicht mit einer Weihnachtsfeier eingeweiht werden kann.

AdUnit urban-intext3

Als nächstes steht jedoch die Grundsteinlegung an, hierfür haben sich Gemeindemitglieder und Ältestenrat schon ein Ritual überlegt. „Die Grundsteinlegung soll im Frühsommer stattfinden können. Hoffentlich können wir sie mit der Gemeinde feiern, im Freien. Wir brauchen das jetzt“, sagt Ellen Weinel, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Beim Abbruch des Bonhoefferhauses hat man in der Wand zur Küche eine Zeitkapsel von 1959 gefunden, darin befanden sich Zeitungen und Münzen von damals. Auch bei der kommenden Grundsteinlegung soll eine Zeitkapsel mit eingebaut werden, deren Inhalt sieht etwas moderner aus: „Ein Stick mit Dateien über das Geschehen in der Gemeinde“, meint Weinel. Außerdem soll die neue Kapsel von außen sichtbar eingebaut werden.

AdUnit urban-intext4

Die nächste Baustelle ist übrigens gleich nebenan: die Johanneskirche. Die Sanierungsarbeiten waren wegen Krankheit und anderer Umstände ins Stocken geraten, doch nun geht es weiter. Die Arbeiten im linken Teil werden abgeschlossen, danach wird das Gerüst auf die rechte Seite versetzt. Dort werden die Schäden untersucht, so dass auch hier die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Weil die Arbeiten viel Staub und Schmutz verursachen, muss die Orgel anhand eines Gerüstes sorgfältig verpackt werden. Während der Bauphase kann nicht darauf gespielt werden. Daher hat der Ältestenkreis beschlossen, die Johanneskirche zu schließen, solange die Sanierungsarbeiten noch andauern.

Die Gottesdienste werden bis auf Weiteres in der Epiphaniaskirche stattfinden, je nach aktuellen Corona-Regeln. Da der genaue Umfang der Sanierungsarbeiten noch nicht feststeht, kann die Bauabteilung des Kirchenverwaltungsamts Mannheim noch keinen konkreten Zeitrahmen nennen.