Grüße zu Neujahr nur digital

„Schweren Herzens“, so der Vorstand, hat sich die Bürgergemeinschaft Feudenheim entschieden, den am 5. Januar in der Kulturhalle geplanten Neujahrsempfang im Stadtteil abzusagen. „Ein Zusammenstehen, Anstoßen, Glückwünsche sehen wir als sehr unrealistisch an“, so Vorstandsmitglied Thomas Frank. Doch zugleich hat der Vorstand entschieden, dass es wieder einen Ersatz in digitaler Form geben soll. Die Premiere kam im vergangenen Jahr gut an – immerhin 1500 mal wurde der Film im Internet angeschaut.

Nun organisiert Christian Schultze, der stellvertretende Vorsitzende, erneut einen solchen Film. Dazu sollen die Vereine und Gruppierungen des Stadtteils bis Ende Dezember ein kurzes Video „mit einem Grußwort, einem Jahresrückblick oder etwas ganz Neuem“, wie er sagt, zusenden. Schon jetzt gebe es „viele positive Rückmeldungen.“ Das einzelne Video dürfe eine Länge von zwei Minuten nicht überschreiten, damit das Gesamtvideo nicht zu lang wird. Der fertige Film solle maximal 30 Minuten gehen.

Alles wird dann auf der Internetplattform YouTube hochgeladen und auf der Internetseite der Bürgergemeinschaft veröffentlicht. Schultze warnt aber davor, bei der Verwendung von Musik auf das Urheberrecht zu achten und bittet, ihm die per Handy oder Camcorder angefertigten Aufnahmen im mp4-Format zu senden. pwr