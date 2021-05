Grüne sehen „Barrieren“

Wie sollen die Feudenheimer künftig bequem in den Spinelli-Park kommen, und wie verbindet sich dieser Grün-Bereich mit dem Bürgerpark? Dazu hatten die Feudenheimer Bezirksbeiräte bei der Verwaltung angefragt. Die Antwort aus dem Rathaus (wir berichteten) befriedigt zumindest die Grünen im Stadtteil-Gremium überhaupt nicht. Sie fordern eine weiträumige Öffnung des Parkzugangs an der Talstraße für die Feudenheimer Wohnbevölkerung und eine „drastische Verringerung der Barrieren“, die ihrer Ansicht nach durch die Straße Am Wingertsbuckel, durch den geplanten Betriebshof der Stadt und das Gewerbegebiet dort geschaffen würden.

Zeit nach der Buga wichtig

„Es geht uns hier nicht allein um den Parkzugang während der Buga“, umreißt Grüne-Bezirksbeirat René Leicht die Zukunftsfrage, die sich nach seiner Ansicht und nach der seines Partei-Kollegen Jochen Stien hier im Mannheimer Osten stellt: „Es geht eben auch um die konkrete Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Freiraumkonzepts und um Grundsatzfragen der Naherholungsplanung.“ In ihrer Stellungnahme auf die Bezirksbeiratsanfrage hatte die Verwaltung erklärt, für die Zeit der Buga und danach die Talstraße teilweise für die Verbindung nutzen zu wollen. Der Bereich zwischen Wingertsbuckel und Gewerbegebiet sei für die Zeit der Bundesgartenschau ausschließlich „privilegierten Verkehren“, also etwa Rettungsfahrzeugen, vorbehalten. Auch die U-Halle und der Grünhof sollen laut Verwaltung über diesen Bereich erschlossen werden. Derzeit prüfe man darüber hinaus die Weiterführung dieser Erschließung parallel zum heutigen Fuß- und Radweg. Für den Fuß- und Radverkehr wären sowohl der zukünftige Eingang Talstraße als auch der bisherige Zugang über die Straße Am Aubuckel relevant, da das Haupteingangsgebäude im ehemaligen „Gym“ am Spinelliplatz über beide Seiten fußläufig erreichbar ist. Der Wingertsbuckel könne aus Feudenheim wie gewohnt sowohl an den Ampeln Am Aubuckel als auch an der Talstraße überquert werden.

Kritik an Standort für Betriebshof

Für die Feudenheimer Grünen stellen im Gegensatz dazu der geplante Betriebshof, das bereits dort vorhandene Gewerbegebiet sowie der Wingertsbuckel und die Stadtbahngleise allerdings vor allem eines dar: Barrieren, die sich hier zwischen Feudenheim und dem Naherholungsgebiet aufbauten. Aus ihrer ablehnenden Haltung bezüglich des Betriebshofs machen die Grünen im Stadtteil keinen Hehl, die Standortfrage wollen sie denn auch eingehend mit ihrer Partei-Freundin, der neu gewählten Umwelt-Bürgermeisterin Diana Pretzell, erörtern. Und auch mit dem Gewerbegebiet können sich die Feudenheimer nicht anfreunden – zumindest nicht auf Dauer: „Allen ist bewusst, dass das Gewerbegebiet ein Störfaktor darstellt und eigentlich nicht in die Parklandschaft passt“, argumentiert Leicht. Langfristig wagt er daher eine Prognose: „Das Gewerbegebiet wird aus dem Grünzug herausgenommen werden, das wird zwar ein längerer, aber ein sinnvoller Prozess.“ Dann erst ließe sich eine – wie die Grünen finden – „gute Verbindung“ zwischen Spinelli-Park und Bürgerpark schaffen. Den Grünen ist klar, dass eine solche Perspektive aber mit der Einrichtung eines Betriebshofs torpediert würde, wie sie es formulieren – Leicht: „Für die An- und Abfahrten soll die Talstraße erweitert werden. Allerdings nicht für den Fuß- oder Radverkehr, sondern für die Nutzfahrzeuge des Betriebshofs.“ Auch der Wingertsbuckel steht für sie einem attraktiven Parkzugang im Weg. „Diese durch den Straßenausbau in vergangenen Jahrzehnten künstlich geschaffene Barriere als ’historischgewachsene Grenze’ zu bezeichnen, ist ignorant und widerspricht allen Zielen der Stadtplanung“, erklären die Grünen. An anderer Stelle der Stadt, sozusagen in der Nachbarschaft, sehen sie ein Beispiel für bessere Planungen der Stadt – und zwar auf der Käfertaler Seite: „Dort wurde ein Konzept geschaffen, dass für eine bessere Verzahnung von Wohngebiet und Grünzug sorgen soll“, lobt Leicht.

Weniger Verkehr

Wenn solche Überlegungen für die Feudenheimer Seite ausgeschlossen und die jetzigen Zugangsmöglichkeiten für ausreichend gehalten würden, wie er aus der Antwort der Verwaltung ersehe, sei das „mindestens ein schlechter Witz, aber auf jeden Fall eine stadtplanerische Konkurserklärung“, wettert der Grünen-Bezirksbeirat. Der Vorschlag der Feudenheimer Grünen sieht daher vor, für die Bürger und Bürgerinnen aus dem Stadtteil einen städtebaulich attraktiveren und wenig verkehrsreichen Übergang über die Talstraße zu schaffen. Dafür solle man dann allerdings den Wingertsbuckel nicht weiter als Straße für den Durchgangsverkehr vorsehen. Das allein genüge freilich nicht: „Zusätzlich brauchen wir einen weiteren Übergang im Langgewann“, fordern die Feudenheimer Grünen.

