Große Zustimmung für Team

Nachdem die Jahreshauptversammlung 2020 corona-bedingt ja ausfallen musste, war auch die des Jahres 2021 wegen der Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung möglich. Daher wurden die Mitglieder der Teutonia entsprechend der gesetzlichen Regelungen im sogenannten Umlaufverfahren an der Abstimmung beteiligt. Nahezu 72 Prozent der Mitglieder machten hiervon Gebrauch und sprachen dem amtierenden Vorstand ihr Vertrauen aus. Ein Ergebnis, das, so der Vorstand, die gesamte Mannschaft motiviere, den Verein weiterhin durch diese schwierige Zeit zu führen.

Wenn auch der gewohnte Chorbetrieb nicht stattfinden kann, so hat man doch regelmäßige Videokonferenzen angesetzt, um den Verein auf den Neustart vorzubereiten. Zahlreiche Sitzungen mit dem Team der Buga Gesellschaft, Vorstandssitzungen und Chorleiterbesprechungen fanden am PC statt. Auch einen Stammtisch, an dem aktive und Fördermitglieder teilnehmen können, bietet der Verein in regelmäßigen Abständen an. Dabei könne man sich fast so gut unterhalten wie nach einer Chorprobe, so der Vorstand.

Online-Proben sehr beliebt

Das Vorstandsteam Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Dieter Kern, 2. Vorsitzender Klaus Alles. 1. Schriftführer Thomas Klein, 2. Schriftführer Günther Kern, 1. Kassier Hans Wendel, 2. Kassier Karl Vögtlin, 1. Veranstaltungsleiter Günther Kern, 2. Veranstaltungsleiter Klaus Bohrmann, 1. Notenwart Roger Foxhoven, 2. Notenwart Hans Wendel, Jugendwart Sascha Soh. 1. Beisitzer und Pressewart Christopher Kern, 2. Beisitzer und Leiter der Teutonia Geschichtswerkstatt Günter Bonte, 3. Beisitzer Henrik Reßler, 4. Beisitzer Fritz Sommer, 5. Beisitzer Erich Wottringer, 6. Beisitzer und Zeugwart Rolf Bohrmann, Vertreter der fördernden Mitglieder Albrecht Wunderle, Fahnenträger Berthold Frank, Fahnenbegleiter Roger Foxhoven, Kassenprüfer Walter Becker-Bender und Klaus Baro. red

Sehr beliebt sind Online-Chorproben. Ein bereits im letzten Jahr genutztes Hygienekonzept soll die Basis für Präsenzproben bilden, die dann wieder stattfinden können, sobald dies aufgrund geltender Bestimmungen möglich ist.

Nicht nur die „richtigen“ Chorproben fehlen den Sängern. Auch die traditionellen Besuche bei den Jubilaren waren nicht möglich. Die Vorstände haben hierfür aber etwas ganz Besonderes geplant: Die erste mögliche Veranstaltung wird eine Jubilarfeier sein, an der nicht nur die vielen runden und halbrunden Geburtstage oder Jubelhochzeiten gefeiert werden, man will dabei auch die Jubilare für ihre langjährige Treue zum Verein ehren.

Die Teutonen wollen dafür sogar eigens einen Fahrdienst einrichten, damit auch mobilitätseingeschränkte Vereinsmitglieder dabei sein können. Das Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben, sobald das Infektionsgeschehen bzw. die Verordnungen dies erlauben. Alle Mitglieder sind dann zu dieser Feier eingeladen, um die Teutoniafamilie nach der langen Zeit wieder zusammenzubringen. Dazu werden dann auch die Sängerinnen und Sänger des neu gegründeten gemischten Chors kommen.

Wenn der Neustart beginnt, werden sich alle Teutonia-Chöre auf die Bundesgartenschau 2023 vorbereiten. Hier kann sich der Verein bei zahlreichen Chorauftritten präsentieren. Freilich ist die Buga aber nicht das alles bestimmende Thema sein. Die Teutonia Chorgattungen sind der von Hannah Humburger geleitete Kinderchor TeuTonies für Kinder im Grundschulalter, der Jugendchor Teutones bis etwa 25 Jahre wird von Lena Herber geleitet, der Männerchor ohne Altersbegrenzung wir von Thomas Wind dirigiert, der gemischte Chor von 20 bis 99 Jahren ist ein Bürgerchor für jeden, der Spaß am Singen hat, egal ob mit oder ohne Erfahrung im Chor. Er wird von Katharina Linn geleitet.

Wer Interesse hat, sich einem Teutonia-Chor anzuschließen, kann sich mit dem 1. Vorsitzenden Dieter Kern telefonisch unter 0621/793330 oder per Mail an info@gv-teutonia.de in Verbindung setzen. scho

