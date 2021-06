Glasklarer Gesang wie aus einem Märchen

Seit Ende April gibt es wieder ein ganz besonderes Konzert im Bürgerpark Feudenheim: Die Nachtigallen sind wieder da. „Im letzten Jahr durften wir schon jeden Abend dem herrlichen Gesang einer Nachtigall lauschen, jetzt singt sie wieder seit einigen Tagen“, freut sich Christiane Säubert, eine Anwohnerin.

AdUnit urban-intext1

„Unsere Nachbarn haben sich eines Abends mit einem Glas Wein auf den Balkon gesetzt und diesem wunderschönen Konzert gelauscht.“ Beginn des täglichen Konzerts ist etwa 23 Uhr, Nachtigallen scheinen eine innere Uhr zu besitzen. Gesungen wird dann bis in den Morgen.

In die Büsche schlagen

Allerdings hört man sie nicht jede Nacht vom Wingertsbuckel oder vom Ende der Talstraße aus trällern, manchmal muss man sich auch in der Dunkelheit in die Büsche schlagen, um ihnen zuzuhören. Dabei scheint eine Nachtigall mit ihren Tönen einer weiter entfernten zu antworten. Nur die Männchen singen, und das oft auch tagsüber, doch dann vermischt sich ihr Gesang mit dem anderer Vögel, so dass man genauer hinhören muss, welche nun die Nachtigall ist.

Nachts jedoch wirken die Töne glasklar. Der Gesang zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht einheitlich ist, sondern innerhalb kurzer Zeit wechselt. Gibt der Nachtigallen-Hahn zuerst noch lange, fast wehmütige Pfeiftöne von sich (die den Weibchen besonders imponieren dürften), folgt kurz darauf ein heiteres Zwitschern, gefolgt von blitzschnellen „tack-tack-tack“-Lauten.

AdUnit urban-intext2

So auffällig der Gesang auch ist, das Vögelchen dahinter ist sehr schlicht: 16 bis 17 cm groß, das Gefieder in zwei verschiedenen Brauntönen gehalten. 1995 erhielt die Nachtigall den Titel „Vogel des Jahres“. Sie ernährt sich hauptsächlich von Insekten und Larven und ist zum Brüten auf dichtes Unterholz angewiesen, das hauptsächlich in Laub- und Laubmischwäldern oder Heckenlandschaften zu finden ist (Quelle: NABU). Auch Friedhöfe sind in Nachtigallenkreisen beliebt.

Durch das Wohnumfeld der Menschen sind die Brutplätze der kleinen Sänger zurückgegangen, doch im Bürgerpark fühlt sich die Nachtigallen-Population in den letzten Jahren recht wohl. Wer den Gesang noch miterleben möchte, sollte sich beeilen, Mitte Juni ist das Konzert vorbei.

AdUnit urban-intext3

Eine Hörprobe finden Leser im Artikel auf der Internetseite des „Mannheimer Morgen“.

AdUnit urban-intext4