Gemeinde feiert Erntedank „mitten auf der Baustelle“

Sie hatte allen Grund zu feiern, denn die evangelische Gemeinde Feudenheim sah sich gleich mehreren Jubiläen gegenüber: Nach fünfjähriger Sanierung ihrer über 130 Jahre alten Johanneskirche konnte nun erstmals wieder ein Gottesdienst stattfinden und zehn Jahre nach dem Beschluss des Kirchenrats, hier auf dem Gelände ein neues Gemeindezentrum entstehen zu lassen, lud nun der Blick auf den fertigen Rohbau zu einem Richtfest ein.

Mit Posaunen und Trompeten feierte die evangelische Johannes-Gemeinde gleich mehrere Jubiläen. © Christina Altmann

In Kleingruppen durch den Rohbau

Inhalt der Zeitkapsel Aktuelle Ausgabe des „Mannheimer Morgen“, handsigniert von Chefredakteur Karsten Kammholz. Aktueller Gemeindebrief. CD-Stick mit der Homepage und den Bauplänen des Gemeindehauses. Münzen, Mundschutz und Segensspruch. Die alte, rostige Zeitkapsel des ehemaligen Bonhoefferhauses wird sichtbar im Eingangsbereich des neuen Gebäudes eingebaut. cha

„Mitten auf der Baustelle feiern wir Erntedank“, hieß Pfarrerin Dorothee Löhr die vielen Kirchenbesucher willkommen. Und der Dank galt nicht nur den Gaben des Herrn, wie es in dem überlieferten Kirchenlied nach dem besänftigenden Text von Matthias Claudius heißt. Es gelte der Dank allen, die sich eingesetzt haben – mit Wort und Tat, mit Erfahrung und Gewissenhaftigkeit und mit vielfach großzügigen Spenden – die dafür gesorgt haben, dass Epiphanias weiterlebt und das neue Gemeindezentrum neben Johannes Gestalt für die Zukunft annehmen kann, lobte der Schuldekan Andreas Weisbrod. In Vertretung von Stadtdekan Ralph Hartmann erinnerte er an den langen Weg zum Projektbeschluss, nach den vielen Machbarkeitsstudien, den internen Abstimmungen und externen Beratungen.

Beim Architektenwettbewerb 2017 wurden die Entwürfe des Kaiserslautener Büros „ Bau Eins“ ausgelobt, das die Baudurchführung in die Hände des Mannheimer Architekturbüros Kaupp & Franck gelegt hat. Seine Architekten Julia Heinze und Dierk Merz waren nun vor Ort, um die interessierten Besucher in Kleingruppen durch den Rohbau zu führen.

Noch sind es kahle Räume, die auf der einen Seite des zweiflügeligen Baus fünf Kindergartengruppen beherbergen, im anderen Flügel der Gemeinde den Versammlungen, Festen, Konferenzen dienen sollen. Im etwas tiefer gelegenen Gartengeschoss sind die Kindergartenräume samt Essbereich und Küche untergebracht.

Auch das Erdgeschoss ist mit Mehrzweck- und Ruheraum den Kindern vorbehalten, ebenso wie das Obergeschoss. Während der gesamte Bereich für die fünf Kitagruppen 1000 Quadratmeter umfasst, beträgt der Gemeindebereich mit dem großen Gemeindesaal 305 Quadratmeter.

Großen Wert legen die Architekten auf Belüftung und Energieeffizienz. Eine zentrale Belüftungsanlage sorgt für den Luftaustausch, ein Gasbrennwertgerät und eine Wärmepumpe für geringen CO2-Ausstoß. Die dreifach verglasten großen Fenster mit teil-eingebauter Absturzsicherung bieten Sicherheit und Lärmschutz. Nach Planung des ausführenden Architekturbüros soll der Bau im Sommer nächsten Jahres fertiggestellt sein und spätestens im August eröffnet werden. Dann wird auch die bronzene Zeitkapsel, die das Pfarramt mit aktuellen Informationen gefüllt hat, längst ihren Weg in die Mauer unterhalb der Treppe des neuen Bonhoefferhauses gefunden haben.

Das Erntedankfest im Innern- und Außenbereich der Johanneskirche wurde musikalisch umrahmt vom Kinder- und Kirchenchor, sowie dem Posaunenchor der Gemeinde. Stände auf dem Hof verbreiteten den Duft von Waffeln, gegrillten Würstchen und Steaks und die Konfis vertraten die Handy-Aktion zur Sammlung gebrauchter Mobiltelefone. Einen wichtigen Aufruf vertrat der Evangelische Gemeindeverein: Er sammelt Gelder, um das mitten im Johannes-Areal gelegene Prinz-Max-Grundstück zu erwerben, um Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Zusammenkünfte im Freien zu ermöglichen. 50 000 Euro muss der Verein zusammenbringen, damit der Investor von Prinz Max zum Verkauf bereit ist.